“Este tipo me estaba esperando”: Daniela Aránguiz recordó acoso que sufrió en Emiratos Árabes

Invitada en al programa Podemos Hablar de CHV, donde habló sobre la relación de su expareja Jorge Valdivia con Maite Orsini, Daniela Aránguiz desclasificó también un tenso momento que vivió con un desconocido en Emiratos Árabes, país donde residió junto al exfutbolista.

“Yo en ese tiempo vivía en Emiratos árabes, y esos momentos de mamas que uno está acostumbrada a dar la pechuga, dije, voy a salir sola”, partió contando en el punto de encuentro, cuando el animador Jean Philippe Cretton preguntó quién de los invitados había sufrido acoso en la vía pública.

“Me fui a un Gif, los tipos locales donde venden muchas cosas como para llevar de regalo. Estoy ahí y cuando entro, veo un gallo que viene saliendo de esta tienda y me saluda. Llego, compro y cuando salgo, este tipo me estaba esperando y me hablaba, yo no entendía nada, lo único que cachaba es que, me abría la puerta del auto, y que me metiera al auto”, reveló.

Daniela Aránguiz fue acosada en Emiratos Árabes

En ese momento, Aránguiz comenzó a sentir temor ante la insistencia del sujeto y le pidió que parara. Por suerte, llegaron a ayudarla.

“Yo le decía cálmate, yo no me voy a subir al auto. El gallo como que me insistía me insistía, y como que se empezó a enojar, y yo me empecé a asustar, y me empezó a tironear del brazo. Llega una niña brasileña, y me dice que pasa (Daniela le explica que él, la quería meter al auto). Ella habla en inglés con él, y él le dice que una mujer no puede andar sola, y que él me va a llevar a vivir con él. Yo le decía a mi amiga, no puedo soy casada”.

Ahí ella le explicó que era una mujer casada. “Él me pidió disculpas y se fue, pero en el momento que estaba sola, claramente estaba asustada”.