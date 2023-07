“Estuve a punto de perder mi...”: Daniel Valenzuela habló del incidente que vivió con la mascota de una pareja

El presentador radial Daniel Valenzuela está dentro de los invitados del nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, el cual tiene las esperadas declaraciones de Daniela Aránguiz sobre su polémico quiebre con Jorge Valdivia, y la involucración de la diputada Maite Orsini.

Sin embargo, no todo será polémicas ni centrado en la panelista de “Zona de estrellas”, ya que el “Palomo” contará una sorprendente historia, que pudo haber tenido un final trágico para él, en el punto de encuentro. Él relató una situación extrema que vivió con un animal.

“Esto fue en mi casa, primeros meses del amor, conviviendo con mi pareja, que no voy a decir quién es. Una noche me dice: ‘che, a vos te molesta que yo duerma con Ernesto’ (el perro de su pareja)”, comentó. Valenzuela le dijo que no había problema, porque ama a los animales, a pesar de que no le gusta dormir con ellos.

“Era incomodísimo”

Él pensó que el perrito iba a dormir arriba, pero no era así. “Duerme adentro de la cama. Uno enamorado los primeros meses, no hay ningún problema, que Ernesto duerma”, contó.

“Era incomodísimo, enero, Ernesto peludo, pegado. En una de estas ocasiones, me levanté a hacer pipí, cuatro de la mañana. Vuelvo y Ernesto estaba empoderado, se sentía dueño de casa, dueño de la habitación”, relató.

“Nunca había estado tan cerca de perder mi miembro. Abro para acostarme de la cama, y a centímetros, sentí el pinchazo. Hueón estuve a punto de perder mi...”, cerró Daniel Valenzuela.