Horóscopo: lo que debes saber para que tu suerte estalle este 6, 7, 8 y 9 de julio

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Será necesario que dejes de lado esos pensamientos pesimistas y comiences a darle poder a los pensamientos grandes, que los visualices porque de estar forma estarás llamando la bonanza a tus días. Haz la prueba y verás cómo poco a poco tu realidad cambiará.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Hay placeres en la vida que se deben disfrutar y no son costoso, pero sí invaluables: comer, amar y dormir. Hay personas que no tienen calidad en estas tres cosas y realmente darían lo que fuera por estar en tu lugar. Sé agradecida.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No te comprometas a hacer algo si sabes que no contarás con el tiempo suficiente para dedicarle y lograr resultados de calidad. Tienes que aprender a decir que no, a rechazar, a tomar solo lo que te conviene y no para quedar bien con los demás.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Desaprender debe formar parte de tus nuevos hábitos, porque tienes muchas costumbres que solo te atrasan, te estancan. Así que comienza a quitarte creencias de encima para que le des la bienvenida a hábitos que te permitan evolucionar.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tienes que practicar la gratitud cada día. Esta es una fuerza poderosa que atrae toda la fortuna y la prosperidad, es una forma de reconocer que la abundancia está presente en tu vida. Tu mente se programa para percibir el vaso medio lleno y no medio vacío.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Afina la comunicación, cómo te relacionas con las personas que tienes a tu alrededor. Si no tienes algo bueno para decir, mejor calla e ignora, puedes aportar con críticas constructivas, pero jamás hacer comentarios agresivos pasivos que resultan peor que una ofensa con una lisura.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

No solo se trata de llegar a la meta, de concretar a como dé lugar los objetivos, sino también de disfrutar el proceso para llegar hasta ellos, porque eso te permitirá descubrir muchos aspectos de ti que puedes mejorar o gozar.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La sumisión no es buena, por tal razón tienes que mostrar el potencial que tiene, explotarlo, no ocultarlo o esperando a que alguien voltee a verte. Tienes que ser proactiva, no se trata de buscar aceptación, sino de que vean lo que te hace única e invaluable.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Dedica tus días a hallar lo que verdaderamente te apasiona, lo que te lleva a la calma y te lleva a encontrar el balance, porque es entonces cuando te dedicarás y harás todo con mayor ímpetu y, por supuesto, que los resultados serán fenomenales.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Deja la timidez de lado y enfócate en enriquecer tu red de contactos, que te permitan apoyarte en ellos ante cualquier eventualidad, que te asesoren y guíen en diversos ámbitos de la vida, porque con ellos amplías tus horizontes.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Trata de cambiar, de estar en constante movimiento, salir de tu zona de confort, rodar tus límites para que te pongas a pruebas y crezca como mujer, profesional, madre, amiga, pareja y más. La monotonía solo matará tus neuronas.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

El camino no es fácil y muchísimas veces perderás, pero lo importante es que no dejes que te arrebaten la perseverancia, porque ese es tu motor que te llevará hasta donde está el éxito. Cuídala y protégela de personas tóxicas.