Iván Arenas reveló lista de deudores y acusó a conocido locutor radial: “No me pagó la actuación”

El humorista Iván Arenas, conocido como el Profesor Rossa, reveló con nombre y apellidos quienes son todas las personas que le deben dinero por sus presentaciones, indicando que en total es una cifra de 300 millones de pesos, señaló en el programa de Youtube de Willy Sabor “Es la hora de tu podcast”.

Días atrás, en un adelanto del espacio, se reveló que el comediante acusaba a DJ Méndez de deberle 70 millones de pesos. Pero ahora, al liberar el capítulo completo se escuchan todas las acusaciones que realiza contra varios colegas del espectáculo y explica el préstamo que realizó al músico.

Según indicó la millonaria cifra se le habría entregado “después del reality” al productor que pidió el dinero a nombre de DJ Méndez. “Él me va a decir que él no lo pidió, pero bueno lo pidió el productor de él, para él”, aclaró Arenas y fue justo lo que ocurrió, puesto que el cantante se defendió diciendo que otras personas solicitaron el dinero por él.

Posteriormente, el Profesor Rossa continuó nombrando a los deudores que tiene en “Dicom”.

“Hay un hue... que me debe 17 (millones) más. Para que piense...Hay un señor Valenzuela, en Rancagua, que me debe 70 palos más, uno es el DJ y el otro es Valenzuela”, afirmó.

“Y voy a decir otra cosa peor, nunca había hecho esta huea. Hay un señor de la radio que me contrató para el (teatro) Cariola y no me pagó la actuación, él sabe quién es. Es como un personaje ‘Spider G’”, dijo, refiriéndose al conocido locutor de Radio Activa.

Iván Arena se desahogó con deudores

“Lo he llamado, Whatsapp, le digo ‘¿compadre, cuándo?’”, lamentó.

Pero, la lista continúa, puesto que después acusó a Rodrigo Mena, manager de un importante comediante que estuvo en el Festival de Viña del Mar.

“El representante de artistas, el señor Mena, me debe tres millones más”, manifestó.

“Ya dejémoslo hasta ahí nomás, porque ya vamos en 180 millones de pesos...¿Saben lo que pasa, por qué lo digo? Porque uno lo oculta, los tapa, los ayuda, los quiere y hace todo y de repente...”, reveló Iván Arenas, recibiendo el apoyo de Willy Sabor.

Aunque aseguró que el listado sigue y en total son cerca de 300 millones de pesos. “Hay un productor que me ha cagado mucho...”, continuó.