La indirecta que Adamari le lanzó a Toni Costa a 2 años de haberse separado: dicen que fue un golpe bajo

Adamari López es una de las actrices y conductoras más famosas de Puerto Rico y aunque hace unos meses fue despedida de Telemundo, sigue triunfando.

La famosa deja claro que sigue facturando y tiene una vida llena de lujos que le da a su hija, con viajes, paseos, regalos, y miles de lujos más.

Por eso, quiere que el próximo hombre que sea su pareja tenga su propio dinero y no tenga que mantenerlo y así lo dejó claro en una reciente entrevista con su amiga, la también conductora, Stephanie Himonidis, y envió una indirecta a su ex, Toni Costa.

Te recomendamos: Novia de Toni Costa preparó sorpresa para él y Alaïa: Adamari López reaccionó y así “marcó territorio”

La fuerte indirecta que Adamari López envió a su ex Toni Costa

Aunque fue hace 2 años que Adamari López y Toni Costa se separaron, sin detallar las razones, aunque se presume que fue infidelidad, la puertorriqueña le sigue enviando indirectas.

Durante el primer episodio del podcast Chiquibaby Show de su amiga Stephanie, Adamari detalló que no busca un hombre en estos momentos de su vida, pues se siente feliz y plena soltera.

“No tengo la necesidad. No tengo prisa… De momento me gusta mi vida independiente a manos llenas con un montón de cosas y presentarle a mi hija a alguien me hace pensar que no quisiera”, reveló la famosa.

Y además destacó que el hombre que esté a su lado debe tener varias cualidades entre ellas “fiel, la primera, fiel, y eso está muy difícil de encontrar. Un hombre maduro y con plata, ya estoy cansada de cargar a costa… No quiero decir necesariamente que me mantenga, que tenga su plata, pero que yo no tenga que mantener”.

Con esto muchos aseguran que envió una gran indirecta a su ex Toni Costa, queriendo decir que a él tuvo que mantenerlo y que además le fue infiel con su actual novia Evelyn Beltrán.

Te recomendamos: “No tienes que exponer a tu hija”, critican a Adamari López por esta foto junto a su hija en la playa

Esto es algo que se rumoreó mucho cuando se separaron, pero jamás se confirmó. Sin embargo, con esto, parece confirmarlo y sigue enviando dardos mientras él se muestra feliz con su novia.