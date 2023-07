La revelación de Daniela Aránguiz sobre diputada Orsini y Valdivia: “Maite me dijo ‘no me cagues mi carrera, caguémonos a él’”

Este viernes Podemos Hablar se viste de polémica, ya que Daniela Aránguiz está entre los invitados y donde hablará sin pelos en la lengua sobre su relación con Jorge Valdivia.

Partió en el bar, asegurando que en la actualidad “siento rabia, abandono. Abandono a todo lo que construimos juntos, porque yo creo que, aunque una familia se separe, si tú luchaste por algo, y por las cosas que él tiene, creo que fue un esfuerzo de los dos, no solamente de él, y siento que todo lo que yo hice por 20 años, no valió nada”.

“Me dijo ‘lo que más extraño de ti es cómo doblas las toallas’”: Daniela Aránguiz destapa humillación de Jorge Valdivia

El término del matrimonio

“Fue una decisión mía. me cansé de perdonar infidelidades durante toda mi vida, y cuando una mujer llega a una edad, no estás dispuesta a seguir perdonando. Siento que se rebasó el vaso, después vinieron muchos episodios que yo creí en el arrepentimiento hacia mí persona”, dijo la panelista de “Zona de Estrellas”, en cuanto a la determinación de terminar el matrimonio.

“Yo le creí otra vez. Nos fuimos a Estados Unidos, tratamos de volver, pero en paralelo, él estaba en una relación. Se levantó un día, y ese mismo día que se levantó de mi cama, fue a buscar a Maite a su casa, y era el cumpleaños de ella, esto lo sé porque ella misma me contó, incluso Maite me dijo ‘No me cagues mi carrera, caguémonos a él’. Eso lo tengo escrito, palabras de ella”.

“Yo estoy segura de que, si yo no hubiera acusado a Jorge que él estaba con ella, él la dejaría y él en este momento estaría pidiéndome que volviera con él. Lo que me dijo él, es que él se sentía culpable, y tenía una culpa con ella, porque ella le decía que él le arruinó su carrera política, obviamente él se sintió culpable”, sentenció.