Laura Prieto se sinceró sobre su relación con las redes sociales: “Te pueden hacer miles de comentarios bonitos, pero...”

La influencer Laura Prieto estuvo de invitada en el programa de Claudia Conserva y Pollo Valdivia, “Claudia Conversa”, en donde trataron el tema de las redes sociales, a propósito de esta nueva plataforma de Meta, “Threads”, que busca hacerle la competencia a Twitter.

Por esto, le consultaron a la exchica “Yingo” sobre su relación con las redes sociales, y especialmente el odio que se prolifera en estas plataformas. “Uno es persona, hay días que me levanto con el autoestima muy up (alto), me tiran un comentario y me da hasta risa”, partió.

“De repente, hay días en los que uno está más sensible, y sí te afecta. Te pueden hacer miles de comentarios bonitos, pero hay uno malo y dices ‘pero, ¿cómo me siento mal por un comentario?’”, agregó.

Sobre si es que le responde a las personas que le tiran mala onda, Laura Prieto comentó “yo generalmente trato de ignorar, de hecho como que mis seguidores se ponen a criticar también, y yo borró el comentario simplemente. Siento que es dar más pantalla a comentarios que no tienen sentido o no van con lo que yo quiero comunicar”.