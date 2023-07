Luis Sandoval habló sobre la “malula” que le rompió el corazón: Él le compraba sushi, ella lo recibía y le cerraba la puerta en la cara

Durante la edición del jueves de “Me Late Digital”, el periodista Luis Sandoval, también conocido como “Lucho Lágrimas”, se sinceró sobre la mujer que más lo ha marcado en el ámbito amoroso. El panelista recordó a su expareja que lo hizo sufrir durante la relación.

“La ‘malula’, la que hacía cosas malas conmigo”, comenzó identificándola el periodista, “la que se aprovechó de tu sueldo millonario en TVN”, agregó Daniel Fuenzalida. El animador de “Me Late” prosiguió a contar la historia del tormentoso romance de su amigo.

“La ‘malula’ le decía: ‘mi amor tengo ganas de comer sushi’, y Luchito se levantaba a comprarle sushi, se lo llevaba a su casa en la comuna de Vitacura, y en la puerta de su casa le decía ‘gracias, mi amor’, y le cerraba la puerta. No lo invitaba a comer sushi”, relató el “exHuevo”.

El Viadil y las flores

Lucho Sandoval contó otra anécdota en la cual, ella estaba con dolor de estómago por lo que le pidió que le llevara Viadil. “Eran las 12 de la noche, me levanto y voy a comprarle algo a la farmacia. Yo me voy a desde mi casa a donde ella vive”, comenzó.

“Voy llegando a la casa le digo, y me dice ‘es que ya se me pasó el dolor de estómago. Me duele la cabeza, no te voy a atender, no te voy a hacer pasar, devuélvete a tu casa porque hace frío, y yo quiero seguir descansando”, continuó “Lucho Lágrimas”.

De igual forma, Fuenzalida también contó que ella tenía una lista de restaurantes, los más caros de Santiago, para que fueran a comer una vez que le pagaran, y terminaba gastando la mitad de su sueldo.

Luis también contó que iba a las florerías más caras de Santiago para llevarle un ramo, el cual se lo entregaba por delivery para que fuese sorpresa. Entonces, cuando las recibía ella lo llamaba y le decía: “oye, me llegaron unas flores, ¿me las mandaste tú?”.

Sobre el final de su relación de casi dos años, Sandoval contó que se terminó desgastando porque a ella no le gustaba la exposición.