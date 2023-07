“Mal educada e irrespetuosa como el padre”, el video por el que critican a hija mayor de Sergio Mayer

Sergio Mayer tiene tres hijos, su hijo mayor Sergio Mayer Mori a quien tuvo con Bárbara Mori, y Antonia y Victoria Mayer Camil, a quienes tuvo con su actual esposa, la también actriz, Issabela Camil.

El actor es uno de los más polémicos y ahora que se encuentra participando en el reality La Casa de los Famosos, no deja de generar debate en las redes con su comportamiento.

Sin embargo, ahora s u hija mayor se ha convertido en el blanco de las críticas por un episodio del podcast “En familia con los Mayer”, donde ella participa.

El video por el que critican a la hija de Sergio Mayer y aseguran que es una “niña fresa”

Antonia Mayer, la hija de Sergio Mayer e Issabela Camil ya tiene 16 años, por lo que participó en un episodio del podcast familiar.

Sin embargo, la impresión que dejó no fue la mejor, pues aseguran que habla y se comporta como una “niña fresa”.

“Pero luego castigan por cosas muy estúpidas”, dijo ella, a lo que su padre le dijo que le enumerara dos y su madre le dijo que de todas formas ella salía mucho.

“Te la vives saliendo”, dijo Issabela a lo que la joven refutó y dijo “si porque hay veces que me castigan por cosas muy estúpidas, o sea cuando me suspendieron cuando se me olvidó un proyecto”, y justo ahí se detiene porque asegura que su madre no sabía.

Sin embargo, Sergio le dice que ya lo cuente y ella molesta aseguró “ay papá tú luego sacas todo de contexto y eso me ah”, haciendo gesto de molestia.

Y explicó por qué la suspendieron de su escuela. “Me suspendieron porque hice un personal proyect donde tengo que hacer un trabajo, lo hice tres horas seguidas y después del recreo era la clase y yo no sabía que tenia que ir a entregar el proyecto para pasar lista y me mandaron un reporte y como ya tenía dos me suspendieron”.

Esto molestó a los seguidores pues aseguran que no es una chica responsable, madura ni mucho menos respetuosa con sus padres.

“Súper mal educada e irrespetuosa con sus papás!!”, “igualita de grosera que el padre”, “Típica niña Fresita q se le traba la lengua al hablar 🤣”, “Que nadie nota lo grosera e irrespetuosa que es??”, “Esta Morra no sabe ni expresarse”, “No se quién es más odiosa y déspota ella o su padre”, y “las niñas de hoy son tan inmaduras cuando se les malcría”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Aunque la critiquen, Sergio e Issabela se muestran felices y orgullosos de sus hijas y solo quieren demostrar que tienen una adolescente como muchas.