Marcelo Salas ofreció ayuda a Pato Oñate quien publicó video con sentido llamado

Esta semana conmovió el llamado que hiciera el recordado notero de la década de los 90, Patricio Oñate, quien aseguró que está perdiendo la sonrisa, debido a la crisis económica que enfrenta.

“Les quería quitar unos minutos, parte de su tiempo, y que me ayuden a vender esta miel… a comprarla, es dulce, cuesta ‘seis miel’ ($6.000)”, dijo en un video que compartió en redes sociales, donde se ve visiblemente afectado, sin ese ánimo que lo caracterizó durante sus notas para programas como Viva el Lunes, Sábados Gigantes o el Mundial de Francia 98.

“Hace tiempo que no hacía un video. Hice otro y parece que no lograron captar la atención... quizás el día, llueve, me llueve sobre mojado”, lamentó desde Chiloé, ciudad donde se radicó hace siete años junto a su familia.

Mientras otros roban a manos llenas, otros al borde del abismo pidiendo ayuda.

Marcelo Salas ayuda

En los comentarios del video muchos prometieron ayuda o pedían datos para aportar en algo y el que destacó sin duda es el exgoleador de la Universidad de Chile, Marcelo Salas, quien en su momento fue muy cercano al notero.

“DM, Pato”, le escribió, dejando en claro que la conversación continuó en privado, provocando el aplauso de muchos.