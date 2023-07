Misión Imposible 7: Conoce el elenco de la nueva película de Tom Cruise

La saga de Misión Imposible se ha convertido, con los años, en una franquicia de gran impacto cultural duradero en el mundo del cine y en la audiencia global.

Con su mezcla de acción trepidante, intriga y personajes carismáticos, la franquicia ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos durante más de dos décadas.

Tom Cruise, en el papel del agente Ethan Hunt, se ha convertido en un ícono cinematográfico y su dedicación a realizar sus propias acrobacias ha elevado aún más el nivel de autenticidad y emoción.

Para su última entrega, la saga de Misión Imposible estrenará otra nueva historia divida en dos partes, llamada “Dead Reckoning” cuyo estreno de la primera entrega será este 13 de julio.

A continuación conoce el elenco que conformará la cinta.

Elenco de Misión Imposible 7

Tom Cruise

Cruise es uno de los actores más reconocidos y exitosos de Hollywood. Ha protagonizado numerosas películas de éxito, incluyendo “Top Gun”, “Jerry Maguire” y, por supuesto, la saga de “Misión Imposible”. Cruise es conocido por su dedicación extrema a realizar sus propias acrobacias, lo que le ha valido elogios y admiración en la industria cinematográfica.

Simon Pegg

Pegg es un actor y comediante británico. Se hizo famoso por su papel en la comedia de culto “Shaun of the Dead” y ha aparecido en varias películas de la saga de “Misión Imposible” como el ingenioso y leal Benji Dunn.

Ving Rhames

Rhames ha interpretado el papel del agente Luther Stickell en todas las películas de “Misión Imposible”. Rhames ha participado en una amplia variedad de proyectos cinematográficos y televisivos, ganando reconocimiento por su talento versátil.

Rebecca Ferguson

Ferguson es una actriz que se hizo internacionalmente conocida por su interpretación de Ilsa Faust en las películas de “Misión Imposible”. Antes de su participación en la franquicia, Ferguson trabajó en producciones teatrales y series de televisión en Suecia.

Vanessa Kirby

Kirby es una actriz británica que se unió a la saga de “Misión Imposible” en la sexta entrega. Antes de eso, se destacó en la serie de televisión “The Crown” por su interpretación de la princesa Margaret.

Henry Czerny

Henry Czerny es un actor que ha participado en una amplia gama de proyectos en cine y televisión. En la primera entrega de “Misión Imposible”, interpretó al personaje de Eugene Kittridge, el director de la CIA. Czerny ha tenido una destacada carrera en la industria del entretenimiento.

Angela Bassett

Bassett es una actriz aclamada por su talento y versatilidad. En la sexta entrega de “Misión Imposible”, interpretó el papel de la directora de la CIA, Erica Sloan. Bassett ha sido reconocida por su trabajo en películas como “Tina”, “What’s Love Got to Do with It” y “Black Panther”.

Hayley Atwell

La actriz británica conocida por su papel de Peggy Carter en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Pom Klementieff

La actriz es conocida por su papel de Mantis en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Shea Whigham

Shea Whigham es conocido por su papel en la aclamada serie “Boardwalk Empire” y ha demostrado su versatilidad en una amplia variedad de géneros.