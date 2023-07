Mujer no fue contratada porque no supo contestar esta insólita pregunta en entrevista de trabajo.

En TikTok se viralizó rápidamente la historia de una mujer arquitecta que deseaba tener el trabajo de sus sueños, pero no lo logró porque no supo responder a la insólita pregunta que le hicieron en la entrevista y que calificó de “insólita” y hasta “absurda”.

A través de su cuenta personal, esta chica expresó que nunca imaginó que sería abordada de esa forma, pues consideraba que esa no era la prueba necesaria ni “justa” para demostrar sus conocimientos o capacidades para el cargo que aspiraba.

Pero, ante las reacciones de los usuarios en las redes, ella no dudó en confesar cuál fue esa pregunta que le hizo perder la oportunidad de obtener el trabajo y que incluso la dejó muda.

En TikTok se viraliza mujer que no supo contestar una insólita pregunta en la entrevista de trabajo

“Venía re bien, como una campeona respondido las preguntas. Todo risas. Dije ‘ya está, controladísima, mañana empiezo, pero de repente el entrevistador me dijo ‘¿Cómo harías para saber cuántas pelotitas de tenis caben en un autobús escolar?’”.

Eso fue lo que narró la joven argentina llamada Consuelo Navarro en su cuenta de TikTok luego de que pensaba que lo tenía todo ganado en la entrevista de trabajo que aspiraba tener, pero al sentir que esto no iba acorde a lo que conversaba durante la entrevista laboral, ella reaccionó de forma tajante asegurando que no tenía idea y que eso no venía al caso.

Incluso añadió que no la contrataran. “Le dije: ‘Listo, chau, échame, no me contrates’. Me fui sin decir nada”. A esto le siguió su decepción, así como millones de comentarios sobre lo insólito que esto parecía.

Sin embargo, algunos usuarios comentaron algunas soluciones y explicaron que esto lo están aplicando algunas empresas para saber cómo sus futuros o posibles empleados reaccionarían ante una situación inesperada en el ámbito laboral.