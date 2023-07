No pierde su humildad: Shakira demuestra nobleza hacia su modista y conmueve a todos

La cantante Shakira ha tenido todo el foco en su regreso a Europa, pero esta vez no fue a España, sino a París, donde se desarrolla la Semana de la Moda. Al igual que ella, cientos de celebridades acudieron a este importante evento en el que las más prestigiosas marcas de lujo presentan sus colecciones de lo que se verá en los próximos meses. Por supuesto, que la colombiana no podía faltar.

Esta es la primera vez que la artista asiste al espectáculo de glamur y lo hizo con un diseño de alta costura de Viktor & Rolf. Este miércoles 5 de julio llevó una elegante bata blanca, que el diseñador lanzó en el 2018 como parte de su campaña otoño-Invierno, pero lo revolucionó fue la gran palabra en 3D: “No”, que formaba parte del atuendo.

Aunque le valió algunas críticas, la artista se sintió regia con el vestido que también en una oportunidad llevó Jennifer López durante un videoclip. Durante su estadía en Europa, la cantante no ha dejado de estar en contacto con sus fans a través del chat de Instagram.

Especialmente porque la Semana de la Moda llegó pocos días después del lanzamiento de “Copa Vacía”, el nuevo tema de la barranquillera. Ahora desde su cuenta en esta poderosa red social, comparte la experiencia de grabar el video de la canción, en el que personifica a una sirena.

Lo cierto es que se ha mantenido muy activa por este canal y este viernes 7 de julio dio una muestra de su humildad, que conmovió a sus seguidores. Shakira afirmó en un audio lo que hizo por una de sus empleadas.

Shakira.

“Ahí está Bego (Begoña), mi modista, que cuando me fui de Barcelona se me puso a llorar. Así que me la traje para París y me la pienso llevar a todos lados mientras esté en Europa”, decía el corto audio que luego acompañó por una foto de costurera.

Shakira partió a inicios de abril hacia su nueva vida en Estados Unidos, tras separarse de Gerard Piqué. Ahora vive en su mansión en Miami, por supuesto, que tuvo que dejar atrás grandes aliados como Begoña y su estilista.

¿Shakira confirmando que estará en el GP de Gran Bretaña? Oh, Lewis se va a poner muy contento. 🫣 pic.twitter.com/l23zkTYmv5 — WWSHAK (@WWSHAK) July 7, 2023

Se ha especulado que la cantautora después de terminar su agenda en Francia, volará a Inglaterra para no perderse el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, que se desarrollará este domingo 9 de julio en el circuito de Silverstone, para echarle porras a su “amigo”, el piloto Lewis Hamilton.

A ellos se les vinculó en una relación amorosa luego de que se les captó saliendo juntos tanto en Miami como en Barcelona. Además, que ella estuvo presente en los dos últimos GP de la F1 en el palco de la escudería Mercedes, en la que corre Hamilton, de 38 años.