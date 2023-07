“Nos demoramos mucho en tener algo”: Daniela Aránguiz confirma romance tras separación con Valdivia

La panelista de Zona de estrellas, Daniela Aránguiz, se refirió a corazón abierto sobre su relación de más que amigos que tiene con el exchico reality Luis Mateucci, confesando que la ha hecho sentir cosas que nunca vivió con su exmarido Jorge Valdivia, reveló en el programa de CHV Podemos Hablar.

“Yo a Luis lo conocí hace mucho rato, nosotros nos demoramos mucho en tener algo, yo no podría hablar de una relación si no se los digo a mis hijos antes”, contó en la zona del bar al animador Jean Philippe Cretton.

“Ahora te puedo contar que Luis me a hecho vivir lo que nunca viví. Algo súper simple, un día me dice vamos a tomarnos una cerveza, y le digo con quién vamos, y me dice, ¿necesitamos ir con alguien más?’. Yo estaba acostumbrada a nunca haber ido sola con alguien, siempre en grupo”, explicó.

Si bien, confiesa que aún no están pololeando, está disfrutando el buen momento junto a Mateucci.

“No quiero ponerle nombre a algo, la paso bien, salgo, tenemos grupos de amigos en común, es una persona super simpática, que me saca de la pena que quizás estaba viviendo, yo creo que cada persona llega en el momento indicado”, señaló confirmando su relación con el argentino, tal como se había especulado tiempo atrás.

Daniela Aránguiz y Luis Mateucci | Instagram

Aránguiz con Valdivia era dueña de casa

Previamente, Daniela había contado cómo era su vida de casada con Jorge Valdivia, revelando que ella era una dueña de casa a sus 25 años, mientras él pasaba de fiesta en fiesta.

“El panorama más entretenido a mis 25 años era irme a la playa a hacerme pan amasado con mi suegra. Jorge nunca me involucró en su vida de amigos, en su vida social de juventud. A los 26 años me veía siendo una dueña de casa esperándolo, y el conocía todas las fiestas”, lamentó.