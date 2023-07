Ordenan a la ex esposa de Kevin Costner a desalojar la casa familiar

Otro capítulo en la escandalosa separación matrimonial entre Kevin Costner y Christine Baumgartner, esta vez quedando mejor parado el actor luego que la justicia estadounidense ordenara que la mujer abandonara antes del presente fin de mes el domicilio familiar que ambos compartían en familia.

La mansión valuada en 145 millones de dólares, ha sido el ojo de la tormenta desde que se conoció la ruptura matrimonial y fue el gran escudo de Baumgartner para salir victoriosa en la separación de bienes y según relatado por ella misma, para conseguir que su ahora ex marido cumpla con la manutención infantil de sus tres hijos en común, de 12, 14 y 15 años.

Decisión que favorece a Costner

Los abogados de Baumgartner habían argumentado que ella no cuenta ni con el tiempo necesario ni con el dinero para encontrar una vivienda antes de fin de mes, pero el juez rechazó la solicitud para ampliar el lapso.

Baumgartner solicitó la custodia compartida al igual que Costner, aceptando el artista pagar la suma de 30 mil dólares por mes para que le devolvieran la casa y pudiera pagar el alquiler de una vivienda. Además, pagaría otros 10 mil dólares en concepto de ayuda para los costos de su mudanza.

Acuerdo pre nupcial

Los documentos judiciales indican que el ganador del Oscar como mejor director por “Danza con lobos”, ya le pagó a la diseñadora de bolsos un millón de dólares, según lo estipulado en el acuerdo prematrimonial. Sin embargo, a pesar de firmar ambos un acuerdo ante de casarse que establece que ella disponía de 30 días para dejar la propiedad que él posee, a un mes y medio de presentar la solicitud de divorcio, la empresaria se negaba a abandonar el hogar.

“Debido a la naturaleza de mi trabajo, frecuentemente estoy fuera de la ciudad, por lo tanto, es particularmente importante para mí cuando estoy en casa tener un hogar al que ir. Cuando Christine y yo comenzamos a hablar sobre el matrimonio en 2003, le dejé en claro que no me volvería a casar sin tener claro que mis residencias de propiedad seguirían siendo mías para vivir, sin importar lo que sucediera en nuestro matrimonio. Christine me reconoció en ese momento que entendió la importancia de esto para mí y estuvo de acuerdo con esta disposición”, explicó en la declaración presentada a la justica, Kevin Costner.