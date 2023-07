¿Qué pasó entre Tekashi 69 y Anuel? Pasaron de colaborar juntos a insultarse en redes

Desde que Yailin La Más Viral y Anuel AA terminaron su relación en febrero de 2023, no han dejado de dar de qué hablar entre el nacimiento de su hija, el abandono dle reggetonero y las indirectas y confrontaciones públicas que han mantenido. Ahora la cantante ha acusado a Alnuel de haberla golpeado mientras se encontraba embarazada de su hija Cattleya.

El rapero puertorriqueño ha generado mucha controversia en los últimos meses ya que también ha estado enviando indirectas a Karol G, con quien salió por dos años antes que con Yailin. Ahora, Tekashi 69, pareja actual de la cantante, ha salido a defenderla y de paso, cantarle sus verdades a Anuel.

Anuel AA

El conflicto con Yailin inició por una foto y ha desatado una batalla con Tekashi

Cuando nació Cattleya, Anuel publicó una foto, lo cual ahora hizo que Tekashi 6ix9ine lo acusara de haber subido la fotografía sin consentimiento de la madre y diciéndole que era una “rata”. Asimismo lo señaló porque presuntamente no da dinero para la manutención de la pequeña.

“Eres una R@t@. No es mi lugar que dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailín no estaba lista. Es tu hija tienes todo el lugar pero nunca as hecho nada para esa niña en 3 meses”.

6ix9ine Tekashi hizo pública la pelea con Anuel AA (Instagram)

Anuel AA respondió de inmediato pero recordándole a 69 los delitos que ha cometido en el pasado, llamándolo “pedófilo” por una fotografía en la que aparece cargando a la bebé.

“Tú t*cas a niñas menores de edad, ratón, y abusas sexualmente de ellas. Aléjate de mi hija”, señaló en cantante en historias de Instagram. Posteriormente agregó y eliminó: “Pampers, renta pa la casa, leche, ropa... Pa’l mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá pa’ las redes”.

Tekashi

“Yo sí me río, si eres un narcisista. Dile al mundo ‘ema’ que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo pana”, respondió Yailin.

Además, confirmó que Anuel no le da dinero para la manutención de la bebé. Incluso dijo que la había “dejado sin nada”.

Yailin La Más Viral (Instagram: @yailinlamasviralreal)

“Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí. Que necesito dinero pa’ la renta, pa’ pampers (pañales) pa’ la niña, pa’ la leche para TUUUU hija. Tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar. Te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas. Me dejaste sin nada”, escribió.

Yailin continuó: “Yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar, ya que ni para eso serviste. Y no seguiré subiendo estados, cuando tú quieras subimos todo”.

La amistad de Tekashi y Anuel AA

La “hermandad” entre Daniel y Emmanuel, nombres reales de Tekashi y Anuel, se rompió incluso antes de la batalla campal que iniciaron en redes sociales. Esto ocurrió luego de que Tekashi 6ix9ine fuera acusado por nueve cargos que lo llevaron hasta prisión.

Los cantantes grabaron un tema juntos llamado ‘BEBE’ y pese al escándalo, en su momento Anuel dijo que no se arrepentía de haber colaborado con 69. “No me arrepiento de haber hecho el disco (con él). Tenía amor por él, así que lo hicimos, pero él se puede quedar en su lado y yo en el mío (...) No puedo apoyar eso”, aseveró.