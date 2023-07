“Se comunicaron conmigo”: Naya Fácil reveló que la llamaron desde el casting de “Gran Hermano”

La reconocida figura de las redes sociales, Naya Fácil, participó en una versión chilena del “Carpool”, un formato de entrevistas en donde el invitado se encuentra en el asiento de copiloto mientras conversa con el conductor durante un paseo en auto.

En el programa titulado “Vamo a calmarno” de Roberto Rosinelli y Jaimeproox, la joven fue consultada si es que había intentado entrar al reality “Gran Hermano”, y Naya respondió que “no, pero sí se comunicaron conmigo para que hiciera el video del casting”.

“Yo estaba en Brasil cuando se comunicaron... yo no quería entrar a un reality, me arrepentí sí, dije ‘¿por qué no entré?’. Yo pensaba que habían pruebas físicas, y yo no soy tan así”, reveló.

“No sabía que era puro webeo”

“Me arrepentí, no sabía que era puro webeo, que están todo el día encerrados y prácticamente no hacen nada”, explicó. Sin embargo, este pesar no duró mucho tras descubrir el sueldo que le pagan a los participantes.

“Después no me arrepentí, hace poco me enteré de cuánto ganaban, y dije ‘ah no, por esa plata’. Ganan entre un palo a cuatro palos, pero a los cuatro meses, un palo mensual creo. Igual para exponerte su vida a ese nivel”, agregó Naya.

La joven señaló que gana más con las redes sociales, por esto contó por cuánta plata accedería meterse a un encierro. “Mi precio son 50 palos, si no, no me meto a un reality”, lanzó.