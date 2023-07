“Tuve que haber salvado a...”: Viví quedó con dudas después de rescatar a compañero del proceso de eliminación

Este jueves se emitió el último capítulo “Gran Hermano” antes de la eliminación, y por consiguiente, se dio a conocer la persona salvada de la placa de nominación para abandonar la casa.

Todas las semanas, el participante que ganó el título de líder tiene el poder de salvar del proceso de eliminación a uno de sus compañeros nominados.

La nueva líder de esta semana, Viviana Acevedo, le tocó esta difícil decisión, y terminó escogiendo a Constanza Capelli, la compañera con quien ha tenido un vínculo romántico, y fue la participante con más votos para que se fuera de la casa.

Sin embargo, Viví no estaba completamente en paz con esta decisión, ya que después de su elección, ella fue a su cama a solas, y dijo en voz alta “estoy arrepentida, no estoy arrepentida de salvarla, no sé. Algo me dice que tuve que haber salvado a Jorge”.

Posteriormente, le comentó esto a su amiga Maite, quien le dijo que hizo bien porque veló por la persona más cercana a ella, pero que en realidad no podía salvar a más de una persona.