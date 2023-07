Antonella Ríos reveló que todavía lucha con los fantasmas del bullying que sufrió cuando niña

En el último capítulo del podcast “¿Cuántos pares son tres moscas?”, las integrantes del programa, Claudia Hidalgo, Teresita Reyes y Antonella Ríos, se confesaron sobre los traumas que han tenido a lo largo de su vida, como el de otras personas.

Antonella prefació la historia sobre el bullying que sufrió cuando era niña, mencionando que “los niños archivan con mayor potencia estas historias vividas, y después cuesta mucho desarraigarla de la vida misma, porque en el fondo son fantasmas que aparecen y aparecen”.

“Me dejaron traumada para siempre”

“Yo también una vez me traumé, yo estaba en un colegio medio cuicón (...) repetí y después fui a ver a mis compañeros en el recreo, y un compañero me dijo: ‘¡Ándate hueona fea y tonta!’. Me tiró un borrador en la cara, caí en el suelo, me pegaron como empujones los cabros”, reveló.

“Yo creo que desde ahí quedé traumada, entonces estoy siempre reafirmando en mi vida que no soy fea ni tonta. Yo misma buscando la manera de poder validarme”, agregó la actriz.

“En el fondo, me dejaron traumada para siempre. Ahora tengo 48 años y esto fue a los 10 años, o sea hace 38 años, que de una manera quebraron esta ingenuidad y la inocencia que uno en algún momento puede ser aceptado y querido, te das cuenta que la sociedad puede ser más dura”, cerró Antonella Ríos.