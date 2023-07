“La encuentro ordinaria”: Francisco peló sin compasión a Fran de ‘Gran Hermano’

En el último capítulo de Gran hermano, Francisco Arenas se llenó de críticas tras varios comentarios sobre Francisca Maira.

Resulta que el mecánico se encontraba conversando junto a Jennifer Galvarini y Hans Valdés cuando dijo que “la veo así a la mina, la veo linda. Nunca había estado con una hueona así al lado mío”, reconoció ‘La Pincoya’.

“¿No has visto cabras más bonitas?”, le consultó impresionado el camionero. “Sí, pero no así. Estas son de la tele, esa es una hueá evidente, yo vengo allá, de la loma (…) No me hagas enojar”, respondió ella.

Según la chilota, mirar a Fran es como “ver a una mina bonita, una mina con extensiones”. En ese momento, Francisco reconoció no sentirse asombrado, “porque he visto más minas así, esa es la diferencia”.

“Tú sí, pero yo no estoy acostumbrada (…) La mina no pasa desapercibida”, aseguró Jennifer, ante lo cual el maipucino preguntó: “¿Sabes por qué no pasa desapercibida? Porque la encuentro ordinaria”.

“Se lo dije a ella, tienes ojos lindos y todo, pero abres la boca y dejas la cagá. ¿Encuentras que una persona tan linda, tan hermosa, ande con esos gestos?”, remató Francisco.

[ LEE TAMBIÉN: Titi García Huidobro aseguró que comenzó a recibir más mala onda en redes sociales tras regresar a la televisión ]