“La veo y me dan ganas de pegarle un combo”: Maite se ganó el repudio de las redes sociales y piden sanción de Gran Hermano

Una de las participantes de “Gran Hermano” que se está ganando más detractores en las redes sociales es Maite Phillips. Sus comentarios y planes en contra del grupo más querido en las redes sociales no han caído en gracia, especialmente los dichos en ataque a Constanza y Trinidad, dos de las participantes con más seguidores fuera del encierro.

Una cuenta de Twitter recopiló diversas declaraciones de Maite en la cual intentó convencer a Viviana, su amiga quien está en una incipiente relación con Coni, que su interés romántico está haciendo un personaje y sus disculpas no fueron honestas, sino que para caer bien afuera.

Skarleth y Fran siguieron incitando la proposición de Maite, quien buscaba a toda costa demostrar que Coni es falsa. Las mujeres cuestionaron el actuar de la bailarina después de la acalorada pelea con Ariel, quien terminó siendo el segundo eliminado por votación popular del reality.

👇Abro hilo de toda la manipulación y conspiración que acaba de hacer maite con skarleth, francisca y Rubén intentando que vivi termine diciendo algo malo de coni igual que ellos👇#GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/pmLL4x4b6F — ✨️ (@Lgbtorta_) July 8, 2023

“La veo y me dan ganas de pegarle un combo”

Posteriormente, mientras estaban en la prueba del supermercado en donde dos participantes seleccionados al azar tienen que correr hacia un tótem ubicado en un extremo de la casa en 10 segundos, la señora Mónica se cayó después de partir a correr, y Maite se rió de este accidente.

Trini se quedó asistiendo a Mónica tras su caída, por lo que Maite se enojó ya que debería estar en disposición de correr inmediatamente en vez de estar socorriendo. La azafata le paró los carros y dijo que iba a seguir así.

En una conversación que Maite sostuvo con Fran, ella afirmó lo siguiente: “como que la veo y me dan ganas de pegarle un combo, pero no me cae mal (...) La Trini no la soporto, pero no me cae mal. Ayer cuando me respondió, usé todo lo que estaba dentro de mi poder para no ponerle un combo en el hocico y no mandarla a la mierda”.

Maite mostrando que no solo es una víbora sino también una VIOLENTA



"La veo y me dan ganas de pegarle" 💀



"Hice todo de mi poder para no pegarle en el hocico y no mandarla a la mierda" 💀#GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/v1TlEHbbNS — ✨️ (@Lgbtorta_) July 8, 2023

Estas declaraciones de Maite sobre Coni y Trini han logrado que se ganara el repudio de las redes sociales, quienes comentaron: “Te entiendo Maite, me pasa lo mismo cuando veo tu cara de antipática cu***”; “Maite mostrando que no solo es una víbora sino también una violenta”.

“Increíble el nivel de violencia y matonaje de esta weona, el odio explícito y envidia de Maite hacia Coni/Trini llegó al punto de desear pegarles a combos, y la Fran apoyándola y riéndose, hay que echar a este par de weonas agresoras y violentas”, agregó otro usuario.

“En resumen, ¿Twitter unido para que sancionen a la Maite y la Francisca? Porque estoy chato de ver el acoso qué hacen, la manipulación que ejercen y cómo incentivan a que las demás hagan lo mismo”, mencionó otra persona en la red social.

“A Francisco lo sancionan por un micrófono y Maite diciendo en repetidas ocasiones que le quiere pegar un combo a Coni y que se aguanto ayer con Trini porque quería pegarle un combo, super agresiva la sorora”, agregó una usuario de Twitter.

“Es importante no permitir este tipo de violencia en Gran Hermano. La comunidad de Twitter opina que Maite debe ser sancionada por estos comentarios. Así como se sancionó a Francisco”, continuaron.