“¿Me parezco realmente?”: El hilarante momento en que Felipe Avello fue confundido con José Luis Repenning

Felipe Avello, comediante chileno, se vio envuelto en una cómica situación que desató risas en las redes sociales cuando una mujer lo confundió con José Luis Repenning, reconocido periodista y presentador de televisión. El divertido encuentro tuvo lugar en plena calle y quedó registrado en un video que Avello compartió en su cuenta de Instagram.

Según relató el humorista, la mujer lo reconoció y le dijo: “Yo lo he visto en la tele”. Sorprendido, Felipe Avello respondió con humor: “¿Me ha visto en la tele...? No soy Pancho Saavedra, ¿o sí?”. La mujer, confundida pero segura de haberlo visto en la pantalla, le explicó que sabía quién era, aunque no recordaba su nombre.

En un intento por ayudar a la mujer a recordar su identidad, Avello le pidió que lo mirara detenidamente y le preguntó: “¿Quién podría ser?”. Sin embargo, la respuesta de la mujer fue desconcertante: “Dígame usted”. Ante la confusión, el comediante soltó una broma: “Eh... ¿José Luis Repenning? ¿Ese soy yo?”.

La mujer, aún confundida, respondió con temor un “sí”, lo que provocó la risa contagiosa de Felipe Avello. Rápidamente, el humorista aclaró la confusión y le dijo: “No... yo soy Avello, Felipe Avello”. La mujer admitió que no recordaba el nombre, pero sí recordaba haberlo visto en la televisión.

El divertido video compartido por el comediante en Instagram generó una oleada de comentarios humorísticos por parte de sus seguidores. Entre las respuestas, destacaron: “Pensé que le diría Marco Antonio Solís”, en referencia a un cantante mexicano, “Mi mamá hubiese respondido algo similar” y “eres mil veces mejor que Repenning”, en tono jocoso.

Hasta Pancho Saavedra le comentó la publicación con un : “Amo”.