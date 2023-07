Nueva temporada de Yo Soy Betty, La Fea: las estrellas que no aparecerán porque fallecieron

20 años después una de las mejores telenovelas de la historia regresará, pero no a la tv sino al streaming. “Yo Soy Betty la Fea” estará disponible en Prime Video en 2024 y contará con los mismos protagonistas aunque algunas co-estrellas no podrán ser partícipes ya que no nos acompañan en este mundo.

Durante estas dos décadas, personajes principales y secundarios han fallecidos por diversos motivos, lo cual ha dejado un vacío para lo que representará la próxima gran producción ha cargo de Estudios RCN.

Dora Cadavid

Inesita falleció en 2022, ella estuvo alejada de las producciones desde 2017 por una grave afección pulmonar. Desde el 2012, la actriz vivió en una residencia para personas mayores por decisión propia.

Raúl Santa

El actor que dio vida a Pupurrucho o El Cheque. Falleció el 15 de noviembre del 2022 por una penosa enfermedad.

Celmira Luzardo

A sus 61 años falleció por cáncer de estómago. Ella es recordada como la Hada Madrina de Betty, ya que gracias a sus consejos pudo recuperar la confianza en sí misma y tomar una actitud diferente a la vida.

Alberto Valdiri

Interpretó al Gordito González, esposo de Berta. Aunque su papel no era recurrente, sí es recordado por los seguidores de la serie, debido al cariño que le tenía a la integrante del “cuartel de las feas”.

Falleció en 2014, a los 55 años, por un mal cardíaco.

Fernando Gaitán

Aunque no formó parte de la telenovela, él fue el cerebro detrás de esta gran producción. Se desempeñó como el guionista de los más de 100 capítulos. Fue en 2019, a los 58 años, que perdió la vida producto de un infarto fulminante.