Pancha Merino reveló una de sus mayores inseguridades en el amor: “Mi peor temor es que me abandonen”

La actriz Pancha Merino se confesó en el panel de “Tal Cual” al momento en que estaban hablando sobre las 10 acciones que matan el amor en una relación. Una de ellas era no hacer sentir especial a la persona con la que se está en pareja.

En este contexto, la panelista se sinceró sobre una de sus inseguridades cuando está en un vínculo romántico. “Yo soy súper insegura, necesito que siempre me estén diciendo que me aman, que me adoran, hasta el día de hoy”, señaló.

“Como mis papás se separaron, quedé con ese síndrome de abandono. Me da terror que me abandonen, te juro. Mi peor temor es que me abandonen, y generalmente siempre abandono yo, pero siempre me ha dado miedo que me abandonen”, continuó la actriz.

Ella reflexionó que quizás prefiere terminar ella la relación antes de que el otro tenga la oportunidad de hacerlo. “Tengo un tema heavy con eso, es muy potente”, afirmó la panelista.

Raquel Argandoña le preguntó si es que su actual pareja, Andrea Marocchino, tiene que constantemente validarla, y Pancha Merino contestó que sí, que le pregunta si es que la ama. “Latera, ¿o no?”, aseguró.

“Yo necesito que me prometan amor eterno para toda la vida hasta que solo la muerte nos separe”, cerró Francisca.