“Yo me hago la angustiada”: Pancha Merino reveló qué hace para zafarse de un evento al que no quiere ir

En el capítulo de “Tal Cual” del pasado jueves, los animadores junto a Pancha Merino hablaron sobre las frases tóxicas que no hay que decirles a su pareja.

En esta línea, la panelista confesó una táctica que ocupa con su pareja para zafarse de un evento al que no quiere asistir: usa sus dotes actorales.

Merino comenzó a ejemplificar con una actuación, las herramientas que utiliza con su pareja para no salir. “Yo me empiezo a poner nerviosa. ‘No, yo no puedo, no qué angustia’. Yo me hago la angustiada”, señaló mientras incrementaba la respiración entrecortada.

“Ay no, qué angustia, yo no puedo hacer eso”, dramatizó Merino con la mano en el pecho y su cuerpo levemente inclinado hacia atrás.

“Yo no puedo hacer eso, entiende. Estoy saliendo de la pielonefritis, no puedo salir dos días seguidos. No puedo trasnochar, me voy a envejecer, tengo que seguir trabajando para alimentar a mis hijos”, actuaba mientras Raquel Argandoña la miraba anonadada.

“Yo entro con el drama, me hago la víctima. ‘No, qué atroz, no puedo’, y me pongo a llorar. No me enojo, como que me sofoco, qué atroz”, continuó.

Posteriormente, Argandoña le preguntó si de verdad hacía ese drama para no salir. “Yo me hago la dramática, yo soy dramática y me pongo a llorar”, cerró.