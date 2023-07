Luis Mateucci confesó la fechoría que cometió para que Oriana Marzoli le devolviera sus maletas

El exchico reality, Luis Mateucci, se juntó con Pamela Díaz para someterse al reconocido programa de entrevistas, “Sin Editar”, el cual emite en su canal de Youtube. En el espacio salió el tema del matrimonio, y si es que el argentino pisaría el palito.

Mateucci respondió que ya le había pedido matrimonio a Oriana Marzoli, la polémica chica reality con quien estuvo de pareja por casi cinco años, sin embargo la unión nunca se concretó. A propósito de esto, Pamela Díaz le preguntó si se debería devolver el anillo en ese caso.

Él contestó que sí le parece que le devuelvan el anillo, y Díaz argumentó que esto fue un regalo. Luis recordó que le propuso matrimonio para un programa de televisión, y que había comprado uno barato, pero Oriana lo cambió por uno más caro, así que tuvo que endeudarse para costear la joya.

Pasando y pasando

Por esto, Mateucci confesó una fechoría que dejó impactada a Pamela Díaz, “yo se lo robé, nunca lo dije, pero yo se lo robé. Tengo un motivo por qué se lo robé, es más, robé el mío y el de otro ex, robé dos”, contó.

Esto se debe a que él se quería ir de la casa, y Oriana no le pasaba sus maletas, “no me podía ir, según ella me echó, pero no me pasaba nada”, agregó. “El día que me quería ir, no me pasó las maletas, y no tenía cómo llevarme nada”, siguió.

Él terminó bajando del departamento con su ropa en bolsas, y el conserje, con quien estableció un vínculo de amistad y estaba enterado de la situación con Oriana, le dijo que se llevara algo del hogar y no se fuera con las manos vacías.

“Me pegué la vuelta, agarré los anillos y le dije: ‘cuando me devuelvas las maletas, yo te lo devuelvo’. Se lo devolví, si la intención no era robarlo, era que me devuelva mis cosas, mis maletas, que eran dos boludeces”, cerró.