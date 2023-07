Luis Mateucci contó la firme sobre su salida de “Doble Tentación” junto a Oriana Marzoli: “Nos dijeron: ‘tienen dos opciones...’”

El exchico reality, Luis Mateucci, estuvo en el último capítulo de “Sin Editar” de Pamela Díaz, en el cual hablaron sobre estos programas de encierro que los ayudaron a consolidarse como figuras públicas. Un gran tema fueron las competencias físicas dentro de los realities.

La “Fiera” le preguntó si es que corría rápido, y él contestó con un tajante “sí”. La entrevistadora le dijo cómo él sabía que eso era cierto, y Mateucci le recordó que ganó un reality de competencias físicas. En esa línea, Pamela le consultó si es que las pruebas de los realities estaban arregladas, a lo que él contestó que efectivamente eran verdaderas y “ganaba el mejor”.

Sin embargo, mencionó que si la producción quería sacar a un concursante, hacían pequeñas alteraciones para favorecer a un participante por sobre otro. Luis puso como ejemplo si es que ambos contrincantes tenían que desatornillar algo, el de un participante podía estar más apretado que el de su rival.

Mateucci insinuó que en “¿Volverías con tu ex?” intentaron favorecer a la dupla de Joaquín Méndez con Camila Recabarren para que ganaran el reality, ya que él junto a Oriana Marzoli eran “la pareja conflictiva”. Lo que no habría resultado, debido a que Luis y Oriana terminaron quedándose con el primer lugar.

“¿Por qué nos expulsaron?”

De igual forma, el exchico reality afirmó que la salida de él y Oriana en “Doble Tentación” fue un arreglo de la producción. “Nosotros veníamos robando todas las competencias, ya sabíamos a qué iban, estábamos muy ágiles, como pareja éramos buenos, así que nos expulsaron”, reveló.

“¿Por qué nos expulsaron? A Oriana por ‘problemas psicológicos’, si los problemas los tuvo toda la vida, igual que yo. La única forma de que otros ganaran el reality, era echándonos directamente, no que nos pusieran una competencia más difícil”, continuó Luis.

“Nos sacaron afuera y nos dijeron: ‘mira, tienen dos opciones, se van por las buenas y cobran los tres meses, o se van por las malas’. Nos ofrecieron el próximo reality, le di la mano, le dije a Oriana ‘vámonos’ y nos fuimos. Me callé la boca, no le debo nada a nadie ni me deben nada”, cerró el exchico reality.