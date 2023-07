Naya Fácil actualizó su estado de salud después de angustiante episodio que la llevó a urgencias

La reconocida figura de las redes sociales, Naya Fácil, tuvo una angustiante noche después de un accidente personal en el que dos tampones quedaron atascados dentro de su partes íntimas. Por esto, ella se dirigió a urgencias, en donde aseguró haber recibido violencia obstétrica de parte del ginecólogo de turno.

La joven visiblemente afectada le contó a sus seguidores que el ginecólogo violentamente introdujo sus dedos y le dijo que no tenía nada, y de pasó le consultó si es que no se pudo haber esperado hasta mañana para recibir atención médica.

Ante este acto de maltrato médico por parte del ginecólogo, Naya fue a una segunda clínica para que la atendieran de urgencias. Una vez que entró para ser atendida, el celular de la joven se le acabó la batería y ella estuvo desaparecida por un par de horas, dejando preocupados a sus seguidores.

La actualización de Naya

Horas más tarde, la intérprete de “The Most Easy” reapareció tras haber finalizado su atención médica y después de haber descansado. “Me hicieron lo que en la primera clínica claramente no me hicieron para nada, una eco, para ver si no tenía nada más y quedó todo súper bien”, partió contando.

“Más encima me dio tanta pena la atención que recibí en un lugar. Me doy cuenta que soy muy sensible, no tenía por qué tenía que ponerme a llorar. Le tuve que haber dicho al señor: ‘¿Por qué me estaba tratando de esa manera? No corresponde’. Imagínate alguien va a tener su hijo, y lo tratan así”, continuó.

Ella señaló que a principio cuando se dio cuenta, le dio risa la situación, sin embargo, con el correr de la hora, ella estaba llorando de la angustia. “Ésta ha sido de las cosas más tragicómicas que me han pasado en la vida. Cada huea que me pasa chiquillos. Me hicieron la eco y quedé más tranquila, dolió sí”, afirmó Naya.