¿Recorrería el mundo con otro deportista?: Gissella Gallardo respondió firmemente a la pregunta

La periodista Gissella Gallardo fue una de las invitadas del último capítulo de “La Divina Comida”, en la cual ella habló sobre la nueva etapa que está viviendo tras su mediática separación con su expareja y el padre de sus hijos, Mauricio Pinilla.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, le pidió una sincera respuesta a la periodista a la pregunta: “¿Cuáles son tus sueños? ¿Recorrer el mundo? ¿Con otro deportista?”. Gissella Gallardo contestó tajantemente y sin dudarlo: “No, ni una posibilidad”.

Valenzuela bromeó que necesitaba un agricultor, un hombre de la tierra, un ancla. “Como sueño, desarrollarme profesionalmente, que mis niños crezcan bien. Vivir tranquilo, paz, amor, aunque suena cliché es lo que uno espera”, agregó Gallardo.

El actor Renato Munster le preguntó si es que no había un hombre que la esté esperado 18 años como su colega, Beatriz Alegret. “No, no me apuren. Estoy separada hace poco, no es que si llevara ocho años”, señaló Gisella

