“Son tan hipócritas”: Daniela Aránguiz se fue con todo en contra de quiénes la critican por redes sociales

La exchica “Mekano”, Daniela Aránguiz, sigue disparando con todo y sin aguantarse nada. Ella compartió su parecer al ver la portada de Las Últimas Noticias, en la cual la madre de la diputada Maite Orsini habló sobre la exposición mediática que sufrió su hija tras revelarse su relación con Jorge Valdivia.

“¿Será que alguna vez sacó una portada por su música? ¿O por actuar? jajajaj. Felicidades, por fin va a poder cantar con público. Me da risa, ¿expuesta? Jajaja. La gente está cansada de que le mientan en la cara”, lanzó la panelista de “Zona de estrellas” sobre la cantante Maite Pascal.

“Besitos para los que escriben...”

En los comentarios de una publicación de Instagram de TiempoX, en la cual reportaban el comentario de Daniela hacia Maite Pascal, la mujer farandulera continuó con sus descargos, esta vez en contra de las personas que afirmaron estar “chatos” de esta polémica.

“Me da tanta risa. Todos hablan que están hartos, pero marqué 14,5 puntos (con su entrevista en ‘Podemos Hablar’). Eso significa que me (vieron) todos los hartos jajajajaja y comentan, pero antes de comentar leen”, partió.

“¿Por qué no se compran un libro o siguen de largo? No es obligación leer lo que uno no quiere, pero son tan hipócritas que se contradicen solos. Besitos para los que escriben caca, pero como no tienen nada entrete en sus vidas, no se pierden un capítulo más y lo comentan hasta con la vecina”, cerró Aránguiz.