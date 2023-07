“Calle y Poché: sin etiquetas”: la nueva propuesta de Prime Video donde se busca resaltar la diversidad a través de dos caras conocidas

Quienes se encuentran en la esfera del Internet desde hace ya casi una década, pudieron vivir el ‘boom’ que significó la llegada de los creadores de contenido y cómo esta industria se fue ampliando hasta lo que vemos hoy en día.

Sin duda alguna, Colombia fue uno de los países de donde se encontró mucho material de exportación si de talento para lo digital se trata, pues con la aparición de estas plataformas digitales, diversas personalidades como Mario Ruiz, Juan Pablo Jaramillo, “Pautips” (Paula Galindo) o Calle y Poché, fueron de los principales creadores de contenido que vieron el éxito con sus contenidos.

Dentro de este grupo de influencers, las últimas mencionadas fueron quienes resaltaron por su autenticidad y creatividad a la hora de conectar con su público, pero lo que terminó por enamorar a los fans de estas YouTubers colombianas fue la forma en que mostraron su relación de pareja tan espontáneamente, después de anunciarlo por medio de uno de sus videos.

Ahora, después de dos libros publicados (“Sí, si es contigo” y “¿Y si no es conmigo?”), diversas incursiones de la pareja en otras plataformas como la creación de su podcast original de Spotify “Bilateral”, Prime Video se unió con las creadoras de contenido colombianas, para lanzar su nueva serie en formato de reality, como si de un “Keeping Up With The Kardashians” se tratara.

Calle y Poché: sin etiquetas, la nueva propuesta juvenil de Prime Video, sigue de cerca las vidas de Daniela Calle (Calle) y María José Garzón (Poché) junto a su círculo cercano, y la historia promete cautivar y darles una probada a sus seguidores de todo lo que sucede detrás de escenas, además de continuar promoviendo la inclusión de la comunidad LGBTQ+, ya que varios miembros del elenco hacen parte del colectivo. La serie se estrenó el pasado 23 de junio.

Para conocer más sobre este proyecto y cómo fue su desarrollo, NUEVA MUJER dialogó con Daniela Calle (Calle) y otros miembros del elenco.

Q&A con Daniela Calle y otros miembros del elenco de “Calle y Poché: sin etiquetas”

¿Cómo consideran que ha sido la evolución de su contenido desde los días en los que subían videos a YouTube, hasta este momento donde ahora tienen un reality con su nombre?

Daniela Calle: para mí, es impresionante ver nuestra evolución, más por el crecimiento que conllevó. Iniciamos a los 18 y este año yo cumplo 27. Los últimos años en nuestras vidas han estado llenos de crecimiento personal y emocional. Yo ya no soy la mujer que era cuando iniciamos a grabar videos, y los intereses en el contenido que creamos tampoco son los mismos. Eso se ha podido traducir muy bien en lo creamos; nuestro segundo libro y nuestro podcast por ejemplo. En esta serie se mostrará a fondo quienes somos nosotras, cómo son nuestras dinámicas sociales y familiares, y verán una profundidad acerca de nosotros que jamás le hemos mostrado a nuestros seguidores.

¿Cómo fue el proceso de incluir al circulo social de la dupla de Calle y Poché en este reality, y por qué hacerlo?

Daniela Calle: Pudimos haber escogido el camino de hacer este proyecto entre nosotras dos mostrando a nuestras familias, pero pensamos que sería mucho mejor hacerlo con nuestros amigos. Hay mucha diversidad en el elenco, todos poseen personalidades y talentos increíbles, y nos pareció más pertinente mostrar nuestras dinámicas con ellos.

No hicimos casting, preguntamos entre nuestro circulo a quien le gustaría estar en la producción e hicimos las respectivas llamadas. Habían dos personas más que casi la logran pero por problemas de agenda no se concretó.

¿Que podemos esperar de las dinámicas entre este grupo de amigos y lo que podremos ver a lo largo de la docuserie?

Daniela Abisambra: ¡De todo!, una amistad real por sobre todas las cosas. Lo que pidan, ahí lo verá. Desde dramas, chismes, lagrimas, reconciliaciones.

Laura Villa: se muestra además cómo cada uno de nosotros va en busca de sus sueños, e intenta realizarse como persona y como profesional.

Daniela Calle: en el reality también pueden ver como vamos creciendo por individual pero igualmente de manera grupal. No somos individualistas y entre todos nos apoyamos.

¿Cómo se dio el acercamiento con Prime Video y por qué decidieron apostarle a este formato, más allá de tener mas cercanía con su público?

Daniela Calle: Todo llegó porque ya estaba la idea de crear un reality así. Prime video se sumó como la plataforma elegida, ellos quisieron hacerlo, y de todas, que mejor que ellos para producirlo.

Si bien en plataformas como YouTube o TikTok, la creación de contenido es bastante restringida por sus términos y condiciones, ¿que diferencias existen al estar de la mano de un gigante del streaming como Prime Video?

Daniela Calle: Es muy diferente, porque acá hablamos de todo un equipo de producción que esta detrás de cámaras. Cuando eres creador de contenido te limitas a ser independiente o tienes un equipo muy reducido, acá no es así. Hay mucha gente detrás, y vienen muchas opiniones y filtros que hay que cumplir. Prime Video siempre nos ha dado la plataforma de decir lo que queremos y como lo queremos proponer.

La serie llega en medio del mes del Pride, ¿se tenia pensado que la serie estuviera lista para este momento en particular o simplemente se dio?

Daniela Calle: Hay algo muy extraño en la forma en que sucedió la decisión de estrenar la serie este día, y es que Poché y yo tenemos algo con el numero 23. La serie se anunció el 23 de junio de 2022, y aunque se tenía planeado que saliera antes, Prime Video nos confirmó que tendría que ser ese día, así que simplemente se dio para que fuese dentro del marco del mes del Pride, y coincidencialmente la serie salió exactamente un año después de su anuncio oficial.

De esta manera, Calle y Poché buscan darle a su público una lupa para que observen con cercanía, la forma en la que desarrollan sus relaciones, tanto entre ellas como pareja como dentro de sus círculos sociales. “Calle y Poché: sin etiquetas” ya se encuentra en exclusiva por la plataforma de Prime Video.