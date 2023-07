“Este país me dio un amor...”: La reacción de Pampita a discurso de Benjamín Vicuña en premiación argentina

Este domingo 9 de julio se celebraron los premios Martín Fierro en Argentina, los cuales reconocen a lo mejor del mundo del espectáculo trasandino durante el último año.

Y como no, Benjamín Vicuña se transformó en uno de los grandes ganadores de la jornada, ya que le entregaron el galardón como Mejor Protagonista de Ficción por su rol en la telenovela “El primero de nosotros”.

El discurso de Vicuña

Cuando estuvo arriba del escenario, Vicuña dio un emotivo discurso, agradeciendo el apoyo tanto a su familia como a los productores de la serie.

“¡Qué lindo! Muchas gracias por ese abrazo hermoso, muchas gracias APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas), gracias a los que votaron, a los que no, los que están en su casa, al público, que es para quienes principalmente nosotros trabajamos”, partió diciendo.

Después agregó: “Gracias a este país hermoso que me dio trabajo, me dio mi hogar, me dio a mis hijos maravillosos”. Pero además complementó diciendo que “este país me dio un amor”, guardando luego silencio y soltando una risa nerviosa.

Pampita estuba presente

Y es que entre el público estaba presente Carolina “Pampita” Ardohain, quien, recordemos, fue la primera esposa de Vicuña.

Segundos más tarde, “Pampita” fue enfocada, y la argentina no pudo disimular el orgullo por el trabajo de su expareja y el reconocimiento que logró.

