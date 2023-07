Esteban Paredes habla por primera vez de su separación: “Estoy soltero. No me veo con otra persona para formar familia”

El delantero, que justo esta semana firmó su regreso al fútbol en San Antonio Unido, Esteban Paredes, fue el invitado este domingo en “De tú a tú”, y conversó de su separación con Martín Cárcamo.

Actualmente vive solo en su casa, tras la separación de Jenny Lastra, su esposa hasta 2021. Aunque Esteban no ahondó en los motivos, definió la separación como “durísima” y precisó que su prioridad fue pensar en sus hijos.

“Yo estaba jugando en Coquimbo y mis hijos me decían ‘Papá, retírate, ya es hora’. Yo creo que sentían que me echaban de menos. Y yo no quería, es difícil igual, pero ahora los entiendo”, dijo, indicando que vivir separado de ellos ha sido lo más difícil.

“Jamás dejaría a mis hijos de lado para irme a otro país, estar un mes sin verlos. Este tiempo en que he dejado de jugar ha sido de una muy linda relación, porque he tenido más tiempo. Por ejemplo, nos fuimos los tres de vacaciones el año pasado a ver la NBA, que les encanta”, contó.

A sus 42 años el goleador asegura que no tiene planes de rehacer su vida. “Estoy soltero. No me veo con otra persona para formar familia. Puedo tener pololas, pero de convivir con alguien, no me veo, no sé por qué. No tengo la necesidad de tener a alguien al lado, no me imagino teniendo otro hijo”, sostuvo el futbolista, quien no se ha divorciado de Jenny, y no descarta una reconciliación futura.