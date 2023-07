Filtran video de Britney Spears siendo golpeada por la seguridad de Victor Wembanyama

El video de la cantante y compositora estadounidense, Britney Spears, recibiendo una bofetada por parte del guardaespaldas de Victor Wembanyama se ha hecho viral este domingo en las redes sociales.

La organización de noticias propiedad de Fox Corporation, TMZ, obtuvo las imágenes, donde se puede ver a Spears, de 41 años, acercándose al jugador de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés) por detrás.

“Discúlpeme, señor”, dice Spears momentos antes de que Damian Smith, quien forma parte del personal de seguridad del jugador de los San Antonio Spurs, la golpee en la cara. Incluso, se puede escuchar a las personas quedando en estado de shock al ver la agresión.

Luego de esto, Britney vuelve a su lugar e intenta calmarse. Sin embargo, una fuente cercana dijo que ella estaba “extremadamente agitada” por el altercado.

Spears “no estaba preparada” para recibir la bofetada

Horas después del incidente, la cantante recurrió a sus redes sociales para confirmar el hecho y afirmar que estas experiencias traumáticas “no son nuevas” para ella, pero que “no estaba preparada”.

Spears agregó que solo quería tomarse una foto con el jugador de baloncesto y no lo “agarró”, como asegura la prensa.

“Su seguridad luego me dio la espalda en la cara sin mirar atrás, frente a una multitud”, el “¡Uy! … Lo hice de nuevo”, afirmó. “Casi me derriba y hace que mis anteojos se me caigan de la cara”.

No hay cargos oficiales contra Smith

Tras la agresión, la artista presentó el informe ante el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, pero las mismas autoridades dijeron que Spears no presentará cargos penales contra Smith.

Page Six informó, mediante el informe policial, que Britney no presentó los cargos “debido al hecho de que [Smith] no usó deliberada o ilegalmente ninguna fuerza o violencia contra Britney y no existía causa probable, no se realizó un arresto”.