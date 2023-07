Fran García-Huidobro respondió a insistente petición de fans de “Gran Hermano” y los mandó a dormir

Fran García-Huidobro, panelista del popular programa de televisión “Gran Hermano”, respondió de manera contundente a las persistentes peticiones de los fanáticos del programa en relación a unos comentarios hechos por Maite Phillips.

En una conversación con Francisca Maira, Maite expresó su desconfianza hacia Constanza Segovia e incluso admitió tener ganas de “pegarle”. “No sé si me cae mal, pero no le creo nada. O sea, hay veces que, como que la veo, y me dan ganas de pegarle un combo, pero no me cae mal”, señaló específicamente la concursante.

Estas declaraciones generaron repudio y acusaciones de promover la agresividad dentro de la casa, lo cual va en contra de las normas del programa.

Ante la insistencia de los seguidores de “Gran Hermano” que etiquetaron a Fran García-Huidobro en reiteradas ocasiones para que tomara conocimiento de los dichos de Maite, la panelista decidió responder a través de Instagram.

Fran expresó su agradecimiento por las menciones, pero también señaló “Muchas gracias, pero si creen que puedo ver el mismo video 244 veces, es porque no confían en mi capacidad de retención, de memoria”.

“Ya sé lo que les pasa y estoy de acuerdo con ustedes, pero no puedo hacer nada un sábado”, indicó la panelista.

“Entiendo la pasión que provoca Gran Hermano y la agradezco enormemente, pero de verdad están perdiendo el tiempo si me siguen mandando los videos, porque ya los vi. No los voy a ver de nuevo”, añadió.

Además aprovechó de mandarles un directo consejo a los fans del reality show: “Duerman. La vida no empieza ni se acaba con Gran Hermano”.

Es importante mencionar que la hermana de Coni, al enterarse de los comentarios de Maite, también reaccionó y llamó a que se tomen medidas disciplinarias contra la participante.

