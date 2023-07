“Hace dos años no pescábamos nada”: Gonzalo Ramírez reaccionó frente a duro cuestionamiento a “Mucho Gusto” en Twitter

Gonzalo Ramírez tuvo una contundente respuesta esta mañana al comentario de un usuario de Twitter, quien criticó al matinal “Mucho Gusto” por mostrar repetidamente pautas como el aumento de precios y, con ellas, despachos desde La Vega, el mercado o ferias.

“¿De qué sirve hablar de cuánto subieron los huevos, el gas, la bencina, si todo debemos consumirlo igual? Es un poco tedioso ver todos los días visitas al mercado, La Vega, las ferias y hablar de precios, lo mismo de siempre”, fue la publicación que leyó esta mañana el periodista y flamante nuevo coanimador del programa de Mega, quien no tardó demasiado en responder.

La respuesta de Gonzalo Ramírez

“A mí me gusta mirar de repente las redes sociales, no las veo siempre, pero miro de pronto. Me gusta cuando nos escriben también desde un punto de vista crítico, mientras no sea ofensivo, está perfecto”, inició el rostro del canal propiedad del Grupo Bethia.

Tras ello, Ramírez no perdió el tiempo para insistir en que a pesar de respetar “mucho su opinión (del usuario de Twitter)”, este tipo de ejercicios televisivos son “súper útiles” para “esta conversación”.

“Yo creo que poco a poco todos hemos ido aprendiendo un poco más de los conceptos. Esto y estas alzas son (producto de) la famosa inflación. Hace dos años no pescábamos nada, ni lo importante que era que en el país subiera la inflación”, aseveró.