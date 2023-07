Joven se fotografía con Clara Chía y calla a todos los haters con crudas verdades

Desde que el exfutbolista Gerard Piqué oficializó su noviazgo con su Clara Chía Martín, un mes después de haber roto con la cantante Shakira, él y la joven de 24 años se convirtieron en la “pareja más odiada” de los últimos tiempos, pues comenzaron a salir todos los “trapos sucios” del español durante los 12 años que duró con la colombiana.

Trascendió que Clara habría dormido en la casa de Shakira mientras ella estaba de vacaciones, tiempo durante el que se comió una mermelada que terminó de delatar la infidelidad. Aunque esto no se ha confirmado, desde que se conoció su rostro en agosto del año pasado ya ha sido imposible para desapercibida a donde vaya, pues salió del anonimato y se convirtió en una figura pública.

Clara Chía Martí La novia de Piqué ha recibido críticas por su figura (@3gerardpique / @shakira/Instagram)

Por supuesto, que ahora cuando se pasea por cualquier calle o asiste a algún evento algunas personas se acercan para tomarse una foto con ella, algo a lo que no se ha negado y le ha sumado más críticas a su vida. Tal como ocurrió el pasado 28 de mayo cuando asistió al concierto que ofreció Coldplay en Barcelona, España. Lejos de huir de las cámaras, posó sonriente para un autorretrato.

Ella no es bien vista por millones de seguidores de Shakira, quienes la atacan constantemente en redes sociales por “destruir un hogar” y generar dolor tanto en la latina como en los dos hijos que tuvo con Gerard, algo que le ha afectado su salud mental, pues en un tribunal de España, durante una demanda contra el paparzzi Jordi Martín, afirmó que ha tenido episodios de ansiedad por verse expuesta por los medios.

“No es una mala tía”

A finales de junio una joven tiktoker identificada como Carla Giralt colgó en su cuenta de la red social china un video con un mensaje: “POV: Te encuentras con una linda pareja”, en el que se muestra a Piqué y a Clara tratando de comprar helados en un parque de Barcelona, pero son acechados por un grupo de chicas, a quienes el empresario trata de atender con paciencia, mientras Clara se aleja a pasos rápidos para evitar a la multitud.

Pero, Carla, quien niega ser fans de alguien, logró que la joven estudiante te marketing se detuviera y le regalara una sonrisa para una foto. También se tomó otra con el presidente de Kosmos. Esto fue suficiente para desatar la ira de los haters de la pareja, que drenaron su ira a través del teclado, especialmente, contra Clara.

“¿Desde cuándo una mosa (amante) es estrella de Hollywood?”, “Si para una adolescente ella es su ídolo lol en qué mundo vivimos”, “La nadadora, nada por delante nada por detrás. Shakira es más hermosa”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Carla.

La chica indignada publicó un nuevo video para descargarse en contra de todos los detractores, a quienes calló con una cruda verdad: “El objetivo de la foto es callaros la p*ta boca a todos. Habláis sin saber y lo que es peor, opinar sobre algo que has escuchado. (...) Nadie conoce a esta chica, pero no es una mala tía”.

@carlagiraalt Vive tu vida que solo es una y deja que los demas vivan la suya con la misma libertad que a ti te gustaria jode 🌈 #reflexion #parati bb ♬ sonido original - Carla Giralt

Carla, además, dejó correr un video en el que una mujer define a Clara como “Ridícula” y la cuestiona por sonreír en la imagen, ya que “ella no es cantante, no es artista, no es influencer-¡Qué talento tiene para dar una foto sonriente!”. Algo que encolerizó a la jovencita y le respondió:

“!Me revienta muchísimo este video. Lo que dice es muy fuerte y pone la piel de gallina; y, por desgracia, muchísima gente piensa igual que ella y, no solo sobre este tema, sino con un fondo malo. ¿Por qué ese egoísmo?, ¿por qué esa falta de sentimiento?. ¡Que no es difícil, hay que ser amable en esta vida!. Vive tu vida sin meterte en la de los demás, ¡Qué pesadilla!”.

Y finalizó manifestando: “Vive tu vida que solo es una y deja que los demás vivan la suya con la misma libertad que a ti te gustaría jode. (...) Ella (Clara) puede sonreír como tú o como yo o como mi primo. Aunque mi primo le haya puesto los cuernos a mi primo (se refería a cualquier persona) podrá sonreír en la foto de Jesulito”.