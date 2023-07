Monserrat Álvarez pierde la paciencia con ninguneo de pastor a periodista del matinal

Una curiosa y divertida entrevista realizó el periodista Tomás Cancino desde la localidad de Con Con, hasta donde se desplazó para conocer la versión de un pastor acusado de agredir a un vecino, este lunes en el matinal de Chilevisión.

Según el relato de la víctima, Guillermo, un sobrino del religioso fue quien le propinó una golpiza, debido a que el pastor se habría molestado al haberlo sorprendido colgando ropa en su hogar.

Respecto al hecho, el pastor Juan Álvarez indicó que “no es que yo proceda así con todo el mundo, él (denunciante) provocó la situación”, tal como hizo sus particulares descargor en “Contigo en la Mañana”.

“Uno tiene que proceder en defensa propia. No porque yo sea pastor voy a dejar que me saquen la mugre. Yo hablé con mi nieto y le dije que no debía haber procedido así”, explicó el religioso.

Acerca de si ameritaba una agresión de parte de su familia, cuestionó al notero: “¿Qué voy a opinar? Si nosotros actuamos en defensa propia. Yo jamás le he pagado”. Asimismo, a su juicio “Guillermo procedió mal acá adentro” (al mirar por la ventana sin su autorización).

“¿Qué estaba haciendo que tanto le molestó?”, le preguntó Cancino.

Pastor: Usted es periodista, amigo, tiene inteligencia, no es tonto ni tiene cara de tonto. Si yo estoy viendo que está haciendo eso por la ventana, no voy a dejar que lo siga haciendo.

Periodista: Mi deber periodístico es preguntarle: ¿Qué estaba haciendo?

Pastor: Lo hizo varias veces y había que pararle los carros.

Periodista: ¿Usted siente que lo estaba espiando?

Pastor: No, córtala.

Periodista: Guillermo dice que usted estaba colgando ropa de mujer y él dice que eso a usted no le gustó, porque dice que usted es machista.

Monse decide intervenir

A pesar de la actutud del entrevistado, el periodista insistió: “¿Usted lo vio varias veces espiando su casa?”.

Pastor: Sí, varias veces (...) Son demasiadas preguntas y las mismas.

Periodista: Usted como líder religioso debiera dar el ejemplo y proceder de forma diferente.

Pastor: ¿Entonces yo tengo sangre de pavo? ¿Soy tonto? ¿Soy gil? No, poh, si le he dicho tantas veces lo mismo. Así que vaya a ganarse las moneditas a otro lado.

Frente a esta respuesta, Monserrat Álvarez, conductora del matinal, optó por intervenir: “No, eso ya es maltrato. Nosotros podemos tener sentido del humor, pero eso ya no”.

Tras el reclamo, y luego de continuar con sus quejas en breves palabras, el pastor se sacó el sombrero y se despidió: “Mire, mi amigo, se me cayó todo el pelo con la entrevista. Ya, chaíto”.