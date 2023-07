“No me dijiste eso”: Coni puso a Vivi en aprietos después de que “la negó” en “Gran Hermano”

Una particular dinámica se dio en la casa de “Gran Hermano”, en la cual los participantes se sinceraron sobre sus relaciones pasadas y los asuntos pendientes que dejaron atrás una vez que se encerraron en el reality de Chilevisión.

Cuando fue su turno, Viviana contó sobre la chica que conoció un mes antes de ingresar al programa, con la cual quedó suspendida su relación, y entró oficialmente soltera a la casa. A pesar de esto, la líder de la semana contó que una vez que salga del reality, la irá a buscar.

Rubén aprovechó esta oportunidad para consultarle si es que ella cree que hay una posibilidad de entablar una relación con alguien y ella respondió que no, le volvieron a consultar si es que sentía atracción o química por alguien de la casa, a lo que Viviana nuevamente negó, hay “amistad no más, es webeo”, aseguró.

"¿Crees que a pesar de que la extrañas puedes tener un nuevo romance aquí adentro de la casa de Gran Hermano?" -Rubén



"No, no entré con expectativa de buscar a alguien" -Vivi



"¿Crees que hayas sentido química con alguien o conexión?" -Rubén



"No, amistad nomás" -Vivi… pic.twitter.com/7Uus5C2wZb — Un follower mas (@soyunfollowmas) July 9, 2023

Coni la confronta

Esto a propósito de lo que se veía como un incipiente romance con Constanza, con quien ya ha compartida situaciones románticas, incluso besos. Ante esto, la exbailarina de ballet aprovechó la oportunidad para preguntarle más sobre su conexión, ya que Viviana insistió en que no le gusta Coni, ni que va a pasar algo más allá.

“¿Tú de verdad crees que no has entablado una conexión con nadie en la casa?”, consultó Coni, que fue respondido con un “sí, tengo conexiones” de Viviana. Por esto, volvió con otra pregunta, “¿No crees que quizás la persona de afuera no te gusta lo suficiente como para comprometerte realmente una vez que entraste acá adentro?”.

Viviana se vio complicada, y ella afirmó que sí le gusta la mujer de afuera, y agregó que “no estaba orgullosa de lo que estoy haciendo. Además, contigo era hueveo”. Constanza la contradijo y le contestó “pero, no me dijiste eso”.

viviana expuesta por la mismísima coni y estamos viviendo para ver esto#GranhermanoCHV pic.twitter.com/fSysJlugzM — ִֶָ (@HANSVKING) July 9, 2023

“Siento que me negó”

Una vez que se dispersó la casa, Coni habló con su íntima amiga Trini, y le dijo “cuando nosotras nos acostamos acá, ella me lo planteó en serio (que estaba atraída)”. En ese momento, dijo que no quería construir una relación adentro ya que esa era su oportunidad personal, que quizás podían retomarlo afuera, lo que Viví lamentó.

“Siento que me negó, que negó lo que me dijo y por eso le dije eso. Me siento traicionada porque ella es mi amiga, para mí siempre ha sido mi amiga. Han sido varias cosas, cuando le tocó el momento de decir algo bueno de mí, cuando me salvó de la placa, no supo qué decir”, agregó.

“Siento que la que está confundida claramente es ella, yo la quiero a ella como mi amiga, pero algunas veces siento que no la conozco. Dice una cosa y después dice otra, me cuesta seguirle el ritmo”, le comentó a Trini.