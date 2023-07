Tercer eliminado: Nuevo participante tuvo que abandonar la casa de “Gran Hermano” Chile

Durante el domingo 9 de julio se vivió una nueva jornada de eliminación en “Gran Hermano” Chile, donde el público decidió cuál participante debía abandonar la casona en Buenos Aires.

Cabe recordar que en esta oportunidad Jorge Aldoney, Trinidad Cerda, Francisco Arenas y Estefanía Galeota fueron los nominados de la semana y estuvieron en la placa de eliminación.

En el primer contacto en directo con Diana Bolocco desde Santiago, la animadora dio a conocer que Trinidad Cerda fue la primera en salvarse de abandonar el espacio de Chilevisión.

“Súper contenta y feliz, quiero darle un especial saludo a mi papá y mamá que los amo tremendamente, los honro, me parece que estoy dando a conocer el ejemplo que ellos me han dado en la vida de cómo poder ser un poco más noble todos los días. Un besito enorme a todas las personas que están en la casa mirando, estoy feliz de quedarme con mis amigos”, expresó la jugadora.

El segundo fue Jorge Aldoney, quien también entregó sus impresiones luego de ser salvado por los televidentes.

“Contento porque la gente no me odia tanto como pensaba. La verdad no me esperaba quedarme esta semana, siempre me pongo en el peor escenario. Darle las gracias a toda la gente en sus casas que me está apoyando, a mis amiguitos, a la gente que me conoce y sobre todo a la gente que sigue los concursos de belleza, a no son a nivel chileno, sino a nivel latinoamericano que estoy segurísimo que están ahí viendo y apoyándome. Así que muchas gracias por esta semana más en la casa”, señaló el Mister Chile.

¿Quién abandonó “Gran Hermano”?

Posteriormente, Diana reveló que Estefanía Galeota debía abandonar la casona de “Gran Hermano”, tras obtener el 50,82% de los votos de los televidentes, mientras que Francisco recibió un 49,18%.

“Tranquila la verdad, quizás todo tiene su lapsus y su tiempo y siento que si ese era mi tiempo, está bien y estoy agradecida igual por la oportunidad, por la gente en sus casas, por la oportunidad de ‘Gran Hermano’, por el haber compartido con mis compañeros, así que me voy contenta y con la frente en alto”, dijo tras enterarse de su eliminación.