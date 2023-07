”Toda la mañana hablando del accidente y yo me quedaba sin comentarios”: Rodrigo Villegas reveló el motivo por el cual renunció a “Bienvenidos”

Rodrigo Villegas estuvo como invitado en Not News (Vía X), en donde se sinceró sobre su breve participación que tuvo en extinto programa “Bienvenidos”.

En la conversación, el humorista contó que “estuve tres meses de panelista de matinal. Me llegó una oferta de CHV para estar en La Noche es Nuestra y justo me llegó esta invitación al Bienvenidos. No sabía cuál, pregunté en mi familia y (mi señora) me dijo ‘ándate al Bienvenidos, ahí está la Tonka, está el Martín’. Bueno, me fui al Bienvenidos”.

Con respecto a su experiencia, el comediante reconoció que “es muy raro. Lo peor es tener que levantarse muy temprano y acostarse muy temprano también. Estaba con la Tonka, pero en realidad me llevaron para hacer el comentario divertido”.

“Después se fue el Mauricio Correa (de la dirección), las reuniones de pautan eran como... hasta el que hacía aseo venía y opinaba. Y harto morbo. Un accidente e iban todos, toda la mañana hablando del accidente y yo me quedaba sin comentarios”, reveló.

“No, y si te tiras una opinión y te equivocas, te revientan”, sostuvo.

Asimismo, Rodrigo reveló que “tenía contrato por cinco meses, pero les dije que prefería que no”, así que decidió tomar sus cosas y renunciar.

“Igual fue una experiencia, porque tuve que estudiar (para mantenerse al tanto de la contingencia), pero hay que dedicarse a lo que uno maneja y sabe”, cerró.