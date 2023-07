“Tuve un amor de verano y embaracé a una cabra chica”: Lucas Crespo confesó que ayudó a abortar a una expolola cuando tenía 15 años

Lucas Crespo sorprendió a todos sus compañeros de “Gran Hermano” tras confesar una dura situación que vivió en su adolescencia junto a una expareja.

El relato se dio en medio de una dinámica del espacio de Chilevisión, en donde los participantes tuvieron que recordar a sus viejos amores y dedicarle unas palabras sobre las enseñanzas, aprendizajes y buenos momentos que vivieron junto a esa persona.

Sin embargo, y tras escuchar el relato de Constanza Capelli sobre un aborto que realizó en el pasado, el joven decidió revelar un difícil momento que vivió cuando tenía 15 años.

“Es en base a lo que dijo la Coni, que igual lo encuentro brígido y por eso se me ocurrió decirlo, que se haya atrevido, yo nunca me he atrevido a decírselo a nadie. Se lo dije a una polola una vez cuando chico y me arrepentí, no se lo he dicho a ningún amigo ni a nadie de mi familia y creo que explica muchas cosas y muchas relaciones cómo me he comportado tal vez has ta el día de hoy. Yo a los 15 años más o menos, en vacaciones tuve un amor de verano y embaracé a una cabra chica, teníamos los dos 15-16. Yo no sabía y en Santiago me dijo por Facebook en ese tiempo que estaba embarazada y que lo iba a abortar”, reveló Lucas, notablemente afectado.

En la misma línea, el participante de “Gran Hermano” explicó cómo le afectó la decisión de la chica de abortar y que sintió culpa por haber apoyado este hecho.

“Yo me hice el hue... a mi me tuvieron a los 17 años y en vez de querer tenerla yo la ayudé con el aborto. Empecé a robarle plata a mis papás y a mis tíos en los almuerzos familiares para que abortara y abortó. Me sentí un hijo de pu... toda mi vida me he sentido un hijo de pu... porque a mí me tuvieron a los 17 años y me sacaron adelante perfecto y yo me acobardé como una pu... y la ayudé a abortar, que obviamente era su decisión como dices tú”, expresó entre lágrimas.

“A mí me tuvieron a los 17 años y estoy perfecto”, sostuvo nuevamente.

“Desde ahí que cada vez que me gusta alguien me alejo porque soy un hijo de pu... y siempre me he alejado y he tratado como el cu... a todas las pololas que he tenido, siempre me auto saboteo, cada vez que me empieza a gustar alguien. Desde los 16 años, polola que he tenido, me encante o no, la cag...”, explicó.

Finalmente, Lucas decidió mandarle un mensaje a las personas que ha estado involucrado sentimentalmente: “Sé que tal vez no es mi culpa, era niño. Pero pedirle perdón a la gente con la que he estado, porque ellas no se merecen estar conmigo tal vez. Quería pedirle perdón a las chicas que pasé a llevar alguna vez”, se disculpó sacando aplausos entre sus compañeros.