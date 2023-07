Wilma González y su dilema para irse a vivir a Estados Unidos: su hijo Noah no quiere irse de Chile ni separarse de Gonzalo Egas

La modelo española Wilma González está viviendo un verdadero dilema por estos días. Y es que se quiere ir a vivir a Estados Unidos con su actual pareja, Nicolás Seguel, pero su hijo Noah no quiere irse de Chile.

En conversación con “Zona de Estrellas”, la exchica reality explicó que Gonzalo Egas, quien decidió ser el padre del niño, le manifestó que “eso no está ni decidido precisamente por eso, porque Gonzalo me dijo ‘pero si te vas a quedar a vivir afuera yo te apaño en todo lo que necesites, yo feliz, yo me quedó con Noah’”.

“A Noah le encanta Estados Unidos de vacaciones, por temporadas, como me dice él, ‘pero separarme de mi papá, de mis amigos…’. (...) Está en esa edad donde los amigos son lo más importante”, manifestó la española.

“Es complejo, porque no hay nada decidido. De hecho, Nico y yo vamos arrendando, incluso vamos a firmar un contrato, y no sabemos por cuánto tiempo va a ser, cómo va a ser”, replicó.

De esta manera, insistió que lo mejor para ella es que su hijo, ahora de 12 años, esté una temporada con ella y otra con su papá en Chile.

“No lo sé. Todavía no hay un plan, porque la realidad es que Noah no quiere vivir en Estados Unidos. Y yo nunca hecho nada que haga que Noah o Gonzalo, o que alguien terminé sufriendo”, dijo González.