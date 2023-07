Ana María Orozco no fue la única ‘Betty’ que triunfó: así lo hizo America Ferrera en Hollywood

‘Yo soy Betty, la fea’ se convirtió en una de las telenovelas más populares y recordadas en todo el mundo pues incluso cruzó fronteras en el mercado anglosajón. Fue creada por escrita por Fernando Gaitán se estrenó el 25 de octubre de 1999 y finalizó el 8 de mayo de 2001. Fue emitida en más de 180 países, doblada a 25 idiomas y tuvo 28 adaptaciones alrededor del mundo, siendo la telenovela que más adaptaciones ha tenido. En 2010 recibió un Guinness Records como “la telenovela más exitosa de la historia de la televisión”.

Sin duda sus esteleres Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Luis Mesa y Julián Arango, cautivaron al espectador al primer instante.

Ana María Orozco Con 'Betty la fea', la actriz se volvió una de las consentidas (Instagram, RCN Televisión)

Ugly Betty, una adaptación que llevó a America Ferrera al éxito

Si bien Ana María Orozco siempre será la “Betty” original, para muchos resulta imposible no pensar en America Ferrera como “Betty Suárez” en la adaptación para Estados Unidos, Uggly Betty.

La actriz, que actualmente se encuentra promocionando la película Barbie junto a Margot Robbie y Ryan Gosling, obtuvo gran reconocimiento por su estelar en dicha adaptación de Yo soy Betty la fea.

America Ferrera La actriz dio vida a Betty Suárez en 'Ugly Betty' (ABC)

Ugly Betty fue considerada una obra maestra de mediados de la década de 2000 y el ingenio de America fue clave para enganchar a la audiencia. La serie fue transmitida por ABC y Silvio Horta fue el encargado de adaptarla para el público estadounidense sin perder la picardía que hizo que funcionara tanto en Latinoamérica. Además, se atrevió a abordar los problemas de representación experimentados por los personajes LGBTQIA, así como los de la comunidad latina.

America Ferrera representó a una Betty de fuertes ideales, decidida y optimista que fiel a su estilo, no se dejaba de nadie. Fue elogiada por su interpretación y ganó varios premios a la mejor actriz en 2007 en los Premios Globo de Oro, los Premios del Sindicato de Actores y los Premios Primetime Emmy, los primeros para una mujer latina en la categoría.

America Ferrera La actriz fue acreedora de varios premios por Ugly Betty (Instagram)

“Betty la fea se estrenó hoy hace 16 años!!!! No hay palabras para lo mucho que amaba ser Betty Suarez. Todavía amo a mi familia Betty como si fueran de mi sangre. Nunca di un solo día con ellos por sentado y sabía lo afortunado que era de traerla a la vida con gente tan increíble por todos lados. Hicimos historia con este espectáculo. Siempre estaré agradecido por este papel de toda la vida”, recordó en una publicación de Instagram.

America Ferrera creyó que no merecíá el Emmy por ‘Ugly Betty’

“Lo único que recuerdo de estar en ese escenario, aceptando ese Emmy, fue la sensación de que nadie en la sala pensó que lo merecía”. ella recordó. “Y eso es una pena...’Ella realmente no se merece eso’, ‘¿Qué está haciendo realmente en ese papel? Ese papel no es lo suficientemente interesante, no es lo suficientemente oscuro o retador”. Como, ya sabes, todas las tonterías de, ‘Oh, lo consiguió porque es una buena historia, no porque se lo merece’”, confesó la actriz en el podcast Dax Shepard’s Armchair Expert.

America Ferrera La actriz actualmente se encuentra promocionando 'Barbie' la película (Instagram)

Agregó que muchos de esos miedos e inseguridades se debieron a problemas personales con los que estaba lidiando en ese momento, además de que mucha gente a su alrededor no le estaba haciendo bien.

“Primero que nada, amaba a este personaje, amaba este mundo”, enfatizó sobre el programa, que terminó en 2010 después de cuatro temporadas. “Me encantó mi elenco. Tener la sensación de que este personaje, esta historia, es tan necesaria en la cultura en este momento. Tengo el instinto de que va a hablar con tanta fuerza a tanta gente, incluido yo mismo... Me encantó cada minuto de ser Betty”.