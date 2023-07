Checho Hirane mandó saludo a todos los periodistas, menos a dos

El locutor de Radio Agricultura Sergio “Checho” Hirane comenzó este martes su programa con un saludo al gremio reporteril, por el Día del Periodista.

“Aprovechamos de mandar un saludo cariñoso a los buenos periodistas que tenemos en Chile, aquellos que en su mensaje y en su trabajo buscan la objetividad y la verdad, aunque la objetividad no existe, porque cada persona opina desde su propia experiencia”, partió diciendo.

Agregó que “la labor de los periodistas es fundamental, con ciertas excepciones, por supuesto, como los periodistas que han fomentado la violencia como Rafael Cavada, que han defendido la primera línea”.

Pero no quedó ahí, ya que también mencionó a Nicolás Copano, “que es un mentiroso por excelencia, un tipo absolutamente sesgado, gente mala. Nicolás Copano y su hermano son malos seres humanos, les da lo mismo decir lo que digan con tal de hacer daño. Me han matado varias veces, que yo me morí, afectando a mi familia”.