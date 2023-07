Christell Rodríguez terminó su práctica profesional de fonoaudióloga en Cesfam de Quilicura: “Todos los pacientes me reconocían”

La cantante, pero también fonoaudióloga Christell Rodríguez, hizo la práctica profesional en un Cesfam de Quilicura, con un horario de 8.30 a 18.00 horas. Quien fuera también participante de “Aquí se Baila” lleva cinco años estudiante en la Universdidad de las Américas y le tocaba el internado en salud o educación.

En conversación con LUN, Rodríguez explicó que “me tocó desde marzo hasta principios de julio salud y en agosto empieza la segunda rotación en educación, puede ser en algún colegio con programa de integración escolar, una escuela de lenguaje o un centro de Síndrome de Down, o trastorno del espectro autista, pero aún no me informan dónde voy a ir”.

Quien ganó el año 2022 el mejor rendimiento de la carrera a nivel nacional, aseguró que su sueño es tener su consulta particular, donde pueda atender a músicos, cantantes, etc.

“Yo vi adultos con parkinson, también estuve trabajando con un profesor que tiene una alteración de la voz. Además hice exámenes auditivos a bebés, fue super integral”, precisó.

Además, como era de esperar, “todos los pacientes me reconocían. Me preguntaban qué estaba haciendo ahí”.