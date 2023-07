Claudia Conserva le tenía tremenda sorpresa de cumpleaños a Pollo Valdivia: “Sus musas”

Claudia Conserva comenzó su programa en TV+ mostrando cómo iba a celebrar el cumpleaños de su esposo, Juan Carlos “Pollo” Valdivia. Eso, a pesar de que él le advirtió que no quería nada.

“El pollo no quiere por ningún motivo que le celebremos. Me amenazó con pobre que le tuviéramos algo”, comentó la ex Miss 17 en el programa ‘Claudia Conversa’. “Lo están reteniendo… La amenazó, le dijo ‘si me tienes algo, no voy’”, agregó Fran Conserva, la hermana de la actriz.

No pasó mucho hasta que Pollo Valdivia sí llegó al programa y fue saludado por todo el equipo, además de algunos saludos que Claudia le tenía preparado.

“Una de las cosas que caracteriza al Pollo es que era un descubridor de talentos. Así fue como yo partí, sin ir más lejos, tiene sus musas. Su amigas con las que se junta han querido saludarlo, entre ellas Javiera Acevedo”, dijo Conserva.

[ LEE TAMBIÉN: “Eres tremendo hombre”: Claudia Conserva le dedicó tiernas palabras de cumpleaños al Pollo Valdivia ]

Feliz cumpleaños

Javiera Acevedo fue la primera en saludarlo y le envió las mejores vibras en su día. “Pollito querido, primero perdona por estar con tanta ropa, pero se te ocurrió nacer en un día helado”, expresó.

“Felices 50, te quiero mucho, eres una persona muy especial para mí, lo sabes. Desearte lo simple, que seas muy feliz. Buena salud, buenos momentos, más abrazo, más cariños. Te quiero mucho y espero verte más”, finalizó.

Emilia Daiber, también le recordó lo mucho que lo quería. “Saludarte en este día tan especial… fuiste un mentor para mí, en lo televisivo y en la vida. Te mando un abrazo gigantesco, te mereces todo lo lindo y lo bueno”, expresó.

Luego, Pollo comentó que no le gusta celebrar los cumpleaños. “Los que me conocen saben que esta fecha me pone mal. Pero agradezco las muestras de afecto de la gente que me han escrito en el día. Agradezco el cariño y la buena onda”, finalizó, según consignó Página 7.