Coté López indignada: hotel arruinó sus vacaciones familiares en el Caribe

María José López fue con toda su familia de vacaciones a Punta Cana. Con maletas y petacas 15 personas se embarcaron en la aventura, pero ahora no están nada de contentas.

A través de sus redes sociales, hizo bolsa al Hotel en donde están en los Cabos, desatando toda su rabia. “Yo trato de no hacer funas ni hablar mal, pero hago esto para aconsejarlos. Del Hard Rock de Punta Cana nos dijeron que fuéramos al hotel de Los Cabos, llegamos y los toboganes que están allá no existen, el casino no existe, y hasta ahí ya da lo mismo, pero llegamos acá y una vez firmada la pieza le dicen a Luis (el “Mago” Jiménez, su esposo) que ‘si se meten a la playa, y se mueren es problema suyo’”, comenzó su relato.

María José López Captura Instagram

Esto precisando que hay corriente en ambas direcciones, por lo que el mar es peligroso. “Que no se pueden meter a la playa, imagínense el viaje que hicimos, somos 15 personas para que una vez llegando acá nos digan que no se pueden meter a la playa”.

“Las habitaciones son enanas, ni se comparan con las otras, un asco el olor, un olor a humedad asquerosa, no tienen restaurante de buffet, anoche no estaba abierto, no hay un puto lugar con helado, no venden adaptadores para los enchufes....”, dijo la influencer muy molesta.