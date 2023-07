¿En qué está Brunito de “Los 80″? Pablo Freire cursa su último año en la U y no descarta un eventual retorno a las ficciones

A 15 años de su primera e inolvidable aparición televisiva, gracias a su entrañable interpretación de “Brunito” en la serie “Los 80″, de Canal 13, la vida de Pablo Freire ha transitado entre una discreta vida familiar y sus estudios de Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso.

Y hoy, que la serie protagonizada por Daniel Muñoz y Tamara Acosta fue repuesta con éxito en las pantallas del canal propiedad del clan Luksic, el joven recordó en la señal privada lo que fue su actuación y sus proyectos a futuro, ya sea vinculado a su futura profesión o algún regreso a las ficciones televisivas.

El futuro de la figura infantil de Canal 13

“Estoy haciendo ahora mi memoria sobre la propiedad intelectual, que es la rama del derecho que procura la protección del derecho de autor y los derechos conexos a éste. Ahí entra la protección de cualquier tipo de creador, entiéndase escritores, músicos, guionistas o actores”, revela Pablo, quien sueña con “llegar a ser profesor algún día”.

“Yo toda la vida he tenido la vocación de enseñar. Me encantaría llegar a ser profesor algún día, es algo que me gustaría mucho. También, una pasión mía es leer y escribir, de ahí que me veo desde chico siendo profe en la U y en la academia”, relata el oriundo de la Quinta Región.

“Siempre he sido de Viña, y cuando grababa ‘Los 80′ viajaba desde allá y siempre se me respetó todos mis tiempos, porque en la productora eran unos secos. Así, no tuve que irme a Santiago a vivir, cambiarme de colegio y perder los amigos o algo así”, cuenta Freire, quien tampoco descarta la posibilidad de compartir su futura profesión con su pasión por la actuación.