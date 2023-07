“Esta segunda oportunidad de vida”: Paty Maldonado se sincera tras grave accidente de tránsito

Patricia Maldondo será una de las invitadas de este viernes a una nueva edición del programa “Podemos Hablar”, de Chilevisión, instancia en la cual se referirá en profundidad al grave accidente de tránsito que vivió la primera semana de julio en la Ruta 68.

La panelista de “Tal Cual” abordará el complejo momento que debió afrontar, el cual la dejó con diversos moretones y, como consecuencia, tuvo que necesitar un par de días de descanso en sus diferentes trabajos.

Y si bien, por fortuna, no pasó a mayores, este traumático hecho implicó un antes y un desupués en su vida. Es parte de lo que dará a conocer este viernes en el estelar de la señal privada.

“El accidente me dejó una gran lección”, revelará de entrada la opinóloga.

“¿Cuánto me queda? ¿Un año?, ¿5?, ¿10? Esta segunda oportunidad de vida no me la quiero perder”, admitirá durante la conversación.

Cabe señalar que en este episodio de “Podemos Hablar” también estarán participando Eduardo Cruz-Johnson, Nicole Moreno y Sergi Arola.